Τουρκία: Ρουκέτες από το έδαφος της Συρίας – Αναφορές για 3 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί

Πυρά ρουκετών από το έδαφος της Συρίας έπληξαν σήμερα τη μεθοριακή πόλη Καρκαμίς στη νοτιοανατολική Τουρκία με αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας ανέφερε πως «τρεις πολίτες μας έχασαν τη ζωή τους. Ο ένας απ’ αυτούς ήταν ένα παιδί, ένας άλλος ήταν δάσκαλος».

Ο υπουργός Παιδείας Μαχμούτ Οζέρ έκανε από την πλευρά του λόγο για «τρεις νεκρούς και δέκα τραυματίες».

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, δείχνουν τους σπασμένα τζάμια ενός σχολείου και μια φλεγόμενη νταλίκα.

Σύμφωνα με το Anadolu, οι ρουκέτες έπληξαν ένα λύκειο και δύο σπίτια, καθώς και ένα φορτηγό κοντά στο μεθοριακό φυλάκιο που συνδέει την Καρκαμίς με τη συριακή πόλη Γιαραμπλούς.

Το CNN Turk μετέδωσε πως οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από την περιοχή του Κομπάνι στη Συρία, που ελέγχεται από την πολιτοφυλακή YPG των Κούρδων της Συρίας.

Πυρά ρουκετών από τη Συρία είχαν ήδη πλήξει χθες, Κυριακή, ένα τουρκικό μεθοριακό φυλάκιο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων – δύο τούρκων στρατιωτών και δύο τούρκων αστυνομικών.

Video from #Kobani resident with family as #Turkey conducts airstrikes there & in Darbasiyah, Derik, Tel Rifat, Shebha & Zirgan.

Turkey is targeting the very people (#SDF) that destroyed the #ISIS Caliphate, losing 11,000 lives, so the US did not have to put boots on the ground. pic.twitter.com/J9ufc6277q

— Nadine Maenza (@nadinemaenza) November 19, 2022