Τουρκία: Βρέθηκαν ζωντανές 36χρονες δίδυμες στο όρος Κιζίλκαγια – Είχαν εξαφανιστεί

Δύο Λευκορωσίδες αδελφές αλπινίστριες, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί από την Δευτέρα σε μια οροσειρά της κεντρικής Τουρκίας, βρέθηκαν ζωντανές σήμερα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Βρέθηκαν, σε καλή κατάσταση, χάρη στις έρευνες» για αυτές, ανέφερε στην πλατφόρμα «Χ» κυβερνήτης της Καισάρειας, Γκιοκμέν Τσιτσέκ.

Day 2 of search for Valentina and Maryia Ivankova, Belarusian climbers missing on Kizilkaya Peak in Türkiye, with multi-agency efforts underway pic.twitter.com/G3PrSTJOBU

