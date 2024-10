Τουρκία: Ξεκίνησε η μαζική παραγωγή του νέου UAV Kizilelma ΒΙΝΤΕΟ

Η Τουρκία συνεχίζει την κατασκευή νέων τεχνολογιών και εξοπλισμών στον τομέα της άμυνας, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, μεταξύ άλλων, με σύγχρονα οπλικά συστήματα, πολεμικά πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ, ο επικεφαλής της εταιρείας Baykar και γαμπρός του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η μαζική παραγωγή στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Kizilelma, τα οποία θα έχουν την ικανότητα να εκτελούν αποστολές όπως τα συμβατικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ο ίδιος μίλησε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και αποκάλυψε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του πρώτου πρωτότυπου UAV από την γραμμή παραγωγής και πλέον ο στόχος της εταιρείας είναι να πετούν στον αέρα περισσότερα από 10 λειτουργικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Kizilelma το 2026.

KIZILELMA 20 senelik hedefimizdi ve o ruhla yapıldı. O ruh yaşamaya devam ediyor.

KIZILELMA has been our goal for two decades and we crafted it with that spirit. And that spirit carries on.

