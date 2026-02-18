Τουρκικό ναρκοθηρευτικό πολεμικό πλοίο στον Πειραιά ΦΩΤΟ

Το τουρκικό TCG Anamur έδεσε στον Πειραιά στο πλαίσιο SNMCMG2 του ΝΑΤΟ, δίπλα σε ιταλικό και ελληνικό πλοίο.

18 Φεβ. 2026 8:06
Pelop News

Ένα τουρκικό πολεμικό πλοίο, το ναρκοθηρευτικό TCG Anamur (κλάσης Aydın), βρίσκεται ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Πειραιά, δίπλα στο ιταλικό ναρκοθηρευτικό ITS Chioggia και το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης ΗΡΑΚΛΗΣ του Πολεμικού Ναυτικού.

Η επίσκεψη εντάσσεται στην αποστολή της Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2), μιας από τις τέσσερις μόνιμες ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, η οποία ειδικεύεται σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης ναρκών (Mine Countermeasures – MCM). Η ομάδα δραστηριοποιείται κυρίως στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω εντοπισμού, ταυτοποίησης και καταστροφής θαλάσσιων ναρκών – είτε παλαιών από προηγούμενες συρράξεις είτε σύγχρονων.

Η SNMCMG2 πραγματοποιεί τακτικές επισκέψεις σε λιμάνια (port visits) για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των συμμάχων και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των ναυτικών δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό, το TCG Anamur και το ITS Chioggia πραγματοποιούν στάση στον Πειραιά.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη SNMCMG2, με ελληνικά ναρκοθηρευτικά να εντάσσονται συχνά στη δύναμη και Έλληνες αξιωματικούς να έχουν αναλάβει κατά καιρούς τη διοίκησή της.

Πηγή: enikos.gr

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
