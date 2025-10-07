«Τους παρακαλούσα, μη με χτυπάτε άλλο» ληστεία και ξυλοδαρμός γιαγιάς για 100 ευρώ! ΦΩΤΟ

Ηλικιωμένη γυναίκα έζησε τον εφιάλτη στα χέρια αδίστακτων ληστών, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας. Τους εκλιπαρούσε να τη λυπηθούν, όμως εκείνοι τη χτυπούσαν ανελέητα, απαιτώντας να τους αποκαλύψει πού είχε κρυμμένες τις οικονομίες της.

Πάτρα: Ληστεία σε 7 λεπτά στο Πλατάνι με τον σκύλο «δολοφόνο» να γίνεται γατάκι!

“Τους παρακαλούσα… μη με χτυπάτε άλλο… Δεν είχα τίποτα να τους δώσω…”, λέει στην κάμερα του Star η ηλικιωμένη γυναίκα .

Η εικόνα της γιαγιάς Γεωργίας σοκάρει. Οι μώλωπες στο πρόσωπο και το σώμα της μαρτυρούν τη φρίκη που έζησε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στα χέρια των τριών ληστών.

Η ηλικιωμένη περιέγραψε στο Star πώς άνοιξε την πόρτα και μπήκαν οι ληστές μέσα στο σπίτι. Μετά την έσυραν και την πήγαν στην κρεβατοκάμαρα, όπου άρχισαν να ψάχνουν παντού για χρήματα. “Τα έβγαλαν όλα έξω, έψαχναν παντού… δεν άφησαν τίποτα όρθιο”.

Οι ληστές έψαξαν σπιθαμή προς σπιθαμή το μικρό σπίτι της 85χρονης, αναποδογυρίζοντας τα πάντα. Δεν λυπήθηκαν ούτε την ηλικία της, ούτε τις κραυγές της. Η ίδια πάλευε να μείνει όρθια, ενώ εκείνοι συνέχιζαν να τη χτυπούν για λίγα χαρτονομίσματα.

Οι δράστες φαίνεται να μπήκαν από το συρματόπλεγμα που περιβάλλει το σπίτι της ηλικιωμένης. “Μπήκαν από το συρματόπλεγμα… δεν πρόλαβα να καταλάβω τίποτα”.

Η λεία των αδίστακτων δραστών μόλις 100 ευρώ

Η αστυνομία διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των τριών δραστών που σκόρπισαν τον τρόμο στην 85χρονη γυναίκα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



