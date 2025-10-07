Πάτρα: Ληστεία σε 7 λεπτά στο Πλατάνι με τον σκύλο «δολοφόνο» να γίνεται γατάκι!

Με ανάρτησή του στο προφίλ του στο Facebook ο Περικλής Νταβλούρος περιγράφει θρασύτατη ληστεία, που έγινε στην Πάτρα. Οι ληστές σε 7 λεπτά τα ξάφρισαν όλα και ο σκύλος «δολοφόνος» δεν έκανε τίποτα!

Θανάσης Φραγκούλιας: Σπούδασε μαθηματικός και έγινε… κτηνοτρόφος στη Λακκόπετρα – Οι δυσκολίες με την ευλογιά

Ήταν τρεις με κουκούλες και γάντια και μάλιστα για να βλέπουν άναψαν τα φώτα του σπιτιού.

Η ανάρτηση του Περικλή Νταβλούρου:

«Ληστεία σε απόντα γείτονα το Σάββατο στο Πλατάνι Ρίου ώρα 21.50 μμ με ανοιχτά όλα τα φώτα κήπου και περιμετρικά του σπιτιού, με εμάς στο σπίτι μας και με φώτα, με σκύλο “δολοφόνο” στον κήπο του (γατάκι τελικά). Ήταν 3 νεαροί με κουκούλες και γάντια, σύμφωνα με την αστυνομία προερχόμενοι από συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, με σκουρόχρωμο αυτοκίνητο. Τα “παιδιά” έκαναν 5 λεπτά από την άφιξή τους ως την θραύση της τζαμαρίας, μπήκαν άναψαν και τα φώτα του σπιτιού (!) και 7 λεπτά να πραγματοποιήσουν την κλοπή και μην τους είδατε. Επαγρύπνηση θα ξαναχτυπήσουν. Για ύποπτες κινήσεις αγνώστου αυτοκινήτου στην περιοχή, ενημερώστε την κοινότητα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



