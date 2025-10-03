Τραμπ: Απειλεί με απολύσεις και περικοπές αν συνεχιστεί το shutdown στις ΗΠΑ

Νέες διαστάσεις παίρνει η πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ με αφορμή το κυβερνητικό shutdown που ξεκίνησε την Τετάρτη. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι, εάν η παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης παραταθεί, θα ακολουθήσουν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και μόνιμες περικοπές σε προγράμματα.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο OAN, ο Τραμπ κατηγόρησε ευθέως τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο για την κατάσταση, σημειώνοντας: «Ενδέχεται να υπάρξουν απολύσεις, και αυτό είναι δικό τους λάθος». Αναφέρθηκε μάλιστα σε πρόσφατο υπόμνημα του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB), που έκανε λόγο για πιθανές απομακρύνσεις προσωπικού.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να «παγώσει» ή να καταργήσει προγράμματα τα οποία χαρακτήρισε περιττά. «Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε περικοπές προγραμμάτων που αγαπούν οι Δημοκρατικοί, και αυτές θα ήταν οριστικές», τόνισε, προσθέτοντας: «Έχω την ευχέρεια να καταργήσω προγράμματα που δεν έπρεπε να είχαν εγκριθεί εξαρχής και πιθανότατα θα το κάνω».

Το shutdown έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία για τις επιπτώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, ενώ οι διαπραγματεύσεις στο Κογκρέσο συνεχίζονται χωρίς σαφή προοπτική επίλυσης.

