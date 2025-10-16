Τραμπ: Απειλεί να σκοτώσει ενόπλους της Χαμάς αν συνεχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα

Να σκοτώσει μέλη της Χαμάς εάν οι ένοπλοι της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης συνεχίσουν τις εν ψυχρώ εκτελέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (16.10.2025).

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε».

If Hamas continues to kill people in Gaza, which was not the Deal, we will have no choice but to go in and kill them. Thank you for your attention to this matter! (TS: 16 Oct 13:30 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​‌‍​​​​‌‍​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​‌‍… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 16, 2025

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς είχε μεταδώσει στις 14 Οκτωβρίου βίντεο που έδειχνε ομαδική εκτέλεση εγκληματιών και φερόμενων «συνεργατών» των ισραηλινών δυνάμεων.

Τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε κάνει λόγο για εκτελέσεις μελών εγκληματικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν κάτι που τον ενόχλησε. «Σκότωσαν αρκετά μέλη συμμοριών. Και αυτό δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής», είχε πει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

