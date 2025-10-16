Τραμπ: Απειλεί να σκοτώσει ενόπλους της Χαμάς αν συνεχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα

Η ανάρτησή του στο Truth Social

Τραμπ: Απειλεί να σκοτώσει ενόπλους της Χαμάς αν συνεχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα
16 Οκτ. 2025 21:54
Pelop News

Να σκοτώσει μέλη της Χαμάς εάν οι ένοπλοι της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης συνεχίσουν τις εν ψυχρώ εκτελέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (16.10.2025).

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε».

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς είχε μεταδώσει στις 14 Οκτωβρίου βίντεο που έδειχνε ομαδική εκτέλεση εγκληματιών και φερόμενων «συνεργατών» των ισραηλινών δυνάμεων.

Τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε κάνει λόγο για εκτελέσεις μελών εγκληματικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν κάτι που τον ενόχλησε. «Σκότωσαν αρκετά μέλη συμμοριών. Και αυτό δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής», είχε πει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Το μεγάλο κόλπο για να γίνουν οι πατάτες στη φριτέζα σούπερ τραγανές! ΦΩΤΟ
23:21 Μάξιμουμ 15 μήνες το πολύ η εκκαθάριση αντί για 10 χρόνια που χρειάζονταν για τις σχολάζουσες κληρονομιές
22:55 Σας περίσσεψε κιμάς; Μπορείτε να φτιάξετε σούπερ φαγητά!
22:45 «Δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω το λαχείο. Τι να τα κάνω τα λεφτά; Θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς», ατάκες που θα συζητηθούν από τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη
22:35 Ένας τυχερός στο Τζόκερ, κερδίζει 5,7 εκατ. ευρώ
22:33 Κίνα: Μαζικές διώξεις και συλλήψεις Χριστιανών, εξαφανίστηκε γνωστός πάστορας!
22:24 Ισραήλ: Ίσως να ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα την Κυριακή
22:11 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:06 Ο Αλ Πατσίνο για τη Νταϊάν Κίτον: «Ήταν θυελλώδης και τρυφερή»
21:54 Τραμπ: Απειλεί να σκοτώσει ενόπλους της Χαμάς αν συνεχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα
21:42 Ανοικοδόμηση της Γάζας: Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 84% έχει καταστραφεί, ενώ σε κάποιες περιοχές το ποσοστό αγγίζει το 92%
21:32 Επιχείρηση «Illuminati»: Το μεγάλο κύκλωμα και οι συλλήψεις της ΕΛΑΣ για παράνομη διακίνηση μεταναστών
21:19 Πτώση 8 θέσεων για την Ελλάδα στο FIFA ranking έπειτα τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ
21:11 Στην Τουρκία με νέο νομοσχέδιο θα οδηγούνται στη φυλακή τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και οι ομοφυλόφιλοι
21:11 Μια μικρή συμβολή στη συζήτηση για το κτίριο ΟΛΠΑ
21:00 Μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: Πάνω από 2.000 κωδικοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία
20:50 Η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό με σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο! ΒΙΝΤΕΟ
20:39 Η συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, που θα συναντηθούν, σε τι συμφώνησαν
20:27 Βάφτηκε με αίμα το μνημόσυνο του ηγέτη της αντιπολίτευσης στο Ναϊρόμπι
20:15 «Ο θείος μου “πέθαινε” για τον επιστάτη, του είχε αγοράσει Mercedes»,μαρτυρία της ανιψιάς του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ