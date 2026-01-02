Τραμπ, ασπιρίνη και δημόσια υγεία: Τι ισχύει πραγματικά για την καθημερινή λήψη της

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για τα οφέλη και τους κινδύνους της προληπτικής χρήσης

02 Ιαν. 2026 19:16
Pelop News

Τη συζήτηση γύρω από την υγεία και τη χρήση φαρμάκων άνοιξε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι λαμβάνει καθημερινά 325 mg ασπιρίνης — δόση υψηλότερη από εκείνη που, όπως παραδέχθηκε, του προτείνουν οι γιατροί του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι επιλέγει τη συγκεκριμένη ποσότητα για να «λεπταίνει το αίμα», εξηγώντας παράλληλα και τους συχνούς μώλωπες που παρατηρούνται στα χέρια του και έχουν προκαλέσει δημόσια ερωτήματα για την κατάστασή του.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν εύλογα ερωτήματα σχετικά με την ορθολογική χρήση της ασπιρίνης, τη θέση της στην πρόληψη και τις πραγματικές της επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή υγεία.

Η ιατρική εξήγηση και τα δεδομένα

Ο προσωπικός του γιατρός, δρ. Sean Barbabella, επιβεβαίωσε τη δοσολογία, τονίζοντας ότι η γενική υγεία του Αμερικανού προέδρου βρίσκεται σε «εξαιρετική κατάσταση». Ωστόσο, σύμφωνα με τη Mayo Clinic και άλλους έγκυρους ιατρικούς οργανισμούς, η συνιστώμενη προληπτική δόση ασπιρίνης για καρδιαγγειακή προστασία κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 75 και 100 mg ημερησίως, με συνηθέστερη τα 81 mg.

Η ημερήσια λήψη 325 mg θεωρείται σαφώς υψηλότερη από τη συνιστώμενη και, για τους περισσότερους ανθρώπους, δεν προσφέρει επιπλέον προστασία έναντι των θρομβώσεων. Αντίθετα, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αιμορραγιών, ιδιαίτερα από το γαστρεντερικό σύστημα.

Τι ισχύει για την προληπτική λήψη ασπιρίνης

Η υπόθεση Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο ζήτημα δημόσιας υγείας. Έρευνες δείχνουν ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους ξεκινά συστηματική λήψη ασπιρίνης χωρίς ιατρική σύσταση. Τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι σε υγιή άτομα χωρίς ιστορικό εμφράγματος ή καρδιαγγειακής νόσου, τα οφέλη της ασπιρίνης για πρωτογενή πρόληψη είναι περιορισμένα, ενώ ο κίνδυνος σοβαρής αιμορραγίας είναι υπαρκτός και αυξάνεται με την ηλικία.

Τι λένε οι διεθνείς οδηγίες

Το American College of Cardiology και η American Heart Association δεν συνιστούν τη χρήση ασπιρίνης για πρωτογενή πρόληψη σε άτομα άνω των 70 ετών. Για ηλικίες 40 έως 70 ετών, η χορήγησή της μπορεί να εξεταστεί μόνο σε περιπτώσεις υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου και χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου.

Αντίστοιχα συμπεράσματα δημοσιεύονται και στο Journal of the American College of Cardiology, το οποίο επισημαίνει ότι πολλοί πολίτες υπερεκτιμούν τα πιθανά οφέλη της ασπιρίνης και υποτιμούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η αλόγιστη χρήση της.

Το συμπέρασμα

Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: η ασπιρίνη δεν είναι «αθώο» φάρμακο. Η καθημερινή λήψη της πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μετά από εξατομικευμένη ιατρική εκτίμηση και όχι ως προληπτική πρακτική χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

