Τραμπ: Μπορεί να έχουμε συμφωνία με το Ιράν σε ένα μήνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν, αλλά δεν αποκλείει, σε περίπτωση αποτυχίας, να φτάσει ακόμη και σε στρατιωτική επέμβαση, όπως άφησε να εννοηθεί.

Πάνω από μία φορά στις ίδιες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά.

«Πρέπει να κάνουμε συμφωνία, αλλιώς θα είναι πολύ τραυματικό [ενν. για το Ιράν]», πρόσθεσε.

Σε ερώτημα δημοσιογράφου αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη συμφωνία με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «υποθέτω τον επόμενο μήνα ή κάτι τέτοιο. Θα συμβεί πολύ γρήγορα»,.

Σε άλλο σημείο είπε ότι «θα συνομιλήσω με τους Ιρανούς για όσο διάστημα θέλω».

Trump on Iran: I will talk to the Iranians as long as I like. If we can’t get a deal with them, we will go to phase two. Phase two will be very tough for them. I am not looking for that. pic.twitter.com/ToGq8x1NOy — Clash Report (@clashreport) February 12, 2026

Πρόσθεσε ότι «αν δεν καταφέρουμε να συνάψουμε συμφωνία μαζί τους, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση θα είναι πολύ δύσκολη για αυτούς και δεν επιθυμώ κάτι τέτοιο». Αν η συμφωνία, επισήμανε σε άλλο σημείο, «δεν είναι πολύ δίκαιη και πολύ καλή, θα είναι πολύ δύσκολο για το Ιράν».

