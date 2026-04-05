Τραμπ: «Μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν έως αύριο – αλλιώς σκέφτομαι να τα ανατινάξω όλα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στον Τρέι Γινγκστ του Fox News, δήλωσε ότι θεωρεί εφικτή την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έως αύριο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταχεία διπλωματική λύση. «Πιστεύω πως είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέχρι αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της άμεσης κατάληξης.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, με ιδιαίτερα επιθετικό τόνο. «Αν δεν κάνουν συμφωνία και γρήγορα, εξετάζω το ενδεχόμενο να τα τινάξω όλα στον αέρα και να αναλάβω τον έλεγχο του πετρελαίου», δήλωσε, προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Απίστευτη απειλή του Τραμπ κατά του Ιράν με βωμολοχίες! ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Σε άλλη αναφορά, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει όπλα σε Ιρανούς διαδηλωτές μέσω κουρδικών δικτύων, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για τον χρόνο ή τον τρόπο της επιχείρησης. «Μεταφέραμε όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές, στείλαμε όπλα μέσω των Κούρδων, νομίζω ότι τα κράτησαν», σημείωσε.

Trump on Iran: I think I will be able to get a deal by tomorrow. pic.twitter.com/FxhwNKxWXD — Clash Report (@clashreport) April 5, 2026

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την παγκόσμια κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τους κινδύνους για την ενεργειακή σταθερότητα στην περιοχή.

BREAKING: Trump: If Iran doesn’t make a deal fast, I am considering blowing everything up and taking over the oil. Source: Fox News pic.twitter.com/zsNNtrEykQ — Clash Report (@clashreport) April 5, 2026

