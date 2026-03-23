Τραμπ: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν», ποιες χώρες έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή

Στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, κάνοντας σαφές το πόσο σημαντικής σημασίας είναι η κατάργηση του, ενώ ισχυρίστηκε ότι ακόμη και το Ιράν είχε συμφωνήσει σε αυτό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε σήμερα (23.03.2026) δηλώσεις από το αεροδρόμιο της Φλόριντα, και επέμεινε ότι το Ιράν επιδιώκει «πολύ έντονα» να διαπραγματευτεί, λέγοντας ότι αν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία, οι ΗΠΑ θα «συνεχίσουν να βομβαρδίζουν με όλη τους τη δύναμη».

«Είχαμε πολύ, πολύ δυνατές συνομιλίες. Θα δούμε πού θα οδηγήσουν. Έχουμε σημαντικά σημεία συμφωνίας… Πήγαν, θα έλεγα τέλεια. Θα έλεγα ότι αν συνεχίσουν με αυτό, θα τερματιστεί αυτό το πρόβλημα, αυτή η σύγκρουση. Είμαστε απολύτως πρόθυμοι να συνάψουμε συμφωνία.

Πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία και πρέπει να μην υπάρχουν πλέον πόλεμοι, ούτε πυρηνικά όπλα. Δεν θα διαθέτουν πλέον πυρηνικά όπλα. Συμφωνούν σε αυτό. Αν δεν ισχύει κάτι από όλα αυτά, δεν θα υπάρξει συμφωνία», ξεκαθάρισε αρχικά.

Επίσης υπονόησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εισβάλουν για να ανακτήσουν πυρηνικό υλικό από το Ιράν, αν επιτευχθεί συμφωνία. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι το Ιράν βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αλλαγής καθεστώτος, επειδή οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στόχευσαν και σκότωσαν μεγάλο αριθμό κορυφαίων Ιρανών ηγετών.

«Θα δώσουμε μια περίοδο πέντε ημερών. Θα δούμε πώς θα πάει και, αν πάει καλά, θα καταλήξουμε σε μια λύση. Διαφορετικά, απλά θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε με όλη μας τη δύναμη», ανέφερε.

«Έχουμε πολύ σοβαρές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτό δεν εγγυάται τίποτα… Βρισκόμαστε σε αγωνία για μια πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία… Αλλά και πάλι, δεν εγγυώμαι τίποτα» κατέληξε.

Ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο, γράφει πως οι χώρες που λειτουργούν μεσολαβητικά – Αίγυπτος, Τουρκία, Πακιστάν – προσπαθούν να κανονίσουν μια συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ για αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Όπως προκύπτει και από ισραηλινά μέσα, συνομιλητής των ΗΠΑ από την πλευρά της Τεχεράνης θα είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, ενώ τις ΗΠΑ θα εκπροσωπήσουν σε πρώτη φάση οι Γουίτκοφ, Κούσνερ και πιθανώς αργότερα ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι προς το παρόν δεν θα πραγματοποιηθεί επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν αποτελεί «πολύ ευπρόσδεκτη εξέλιξη».

