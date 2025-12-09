Τραμπ για δασμούς: «Απειλή για την εθνική ασφάλεια μια αρνητική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου»

Ως «ιστορική απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ μια πιθανή αρνητική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους τελωνειακούς δασμούς, με ανάρτησή του στο Truth Social σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν «οικονομικά ανυπεράσπιστες», σημειώνοντας ότι «τώρα η Ευρώπη προχωρά σε δασμούς κατά της Κίνας, όπως ήδη κάνει και κατά άλλων χωρών», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να στερηθούν αυτό το εργαλείο πίεσης.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ δημοσίευσε και φωτογραφία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν από την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα, την οποία συνέδεσε με την ευρωπαϊκή συζήτηση για δασμούς κατά του Πεκίνου.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε προειδοποιήσει την Κίνα ότι ενδέχεται να επιβληθούν τελωνειακοί δασμοί «μέσα στους προσεχείς μήνες», εφόσον δεν ληφθούν μέτρα για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι δασμοί έχουν ενισχύσει καθοριστικά την αμερικανική οικονομική ισχύ και την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Χάρη στους τελωνειακούς δασμούς, η εθνική μας ασφάλεια έχει ενισχυθεί πολύ και έχουμε γίνει μακράν η πιο ισχυρή οικονομία στον κόσμο. Μόνο σκοτεινές και απαίσιες δυνάμεις θα ήθελαν να δουν αυτό να τελειώνει».

Οι τελωνειακοί δασμοί αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες τόσο της εμπορικής όσο και της διπλωματικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος τους χρησιμοποιεί για την -όπως υποστηρίζει- επανεξισορρόπηση των εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ, αλλά και ως μοχλό πίεσης προς τον Καναδά και το Μεξικό για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και των παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Από τις 5 Νοεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τη νομιμότητα αυτών των μέτρων. Οι εννέα δικαστές –εκ των οποίων οι έξι είναι συντηρητικοί– αξιολογούν κατά πόσο ο Τραμπ μπορεί να επικαλείται τον νόμο IEEPA του 1977 περί οικονομικής έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει μαζικά πακέτα δασμών, τα οποία στη συνέχεια τροποποιεί μέσω διαπραγματεύσεων ή πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Κατά τη δημόσια ακροαματική διαδικασία της 5ης Νοεμβρίου, αρκετοί δικαστές είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τη νομική βάση αυτής της πρακτικής. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναμένεται το προσεχές διάστημα, χωρίς να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.

Στο μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα η αλυσίδα σούπερ-μάρκετ Costco προσέφυγε στο Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο κατά των τελωνειακών δασμών της κυβέρνησης Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τους παράνομους. Αντίστοιχες προσφυγές έχουν καταθέσει και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών και αμερικανικές θυγατρικές ξένων ομίλων, όπως η Toyota.

