Τραμπ για Γροιλανδία: «Θα περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ – Τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό»

Τη βεβαιότητά του ότι η Γροιλανδία θα περάσει υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως «τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εθνική ασφάλεια της χώρας, αλλά και για τη συνολική ισχύ του ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε, «το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, άλλες μεγάλες δυνάμεις θα επιχειρήσουν να καλύψουν το κενό. «Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα – και αυτό δεν θα συμβεί», τόνισε, επαναλαμβάνοντας τη στρατηγική σημασία του νησιού.

Παράλληλα, συνέδεσε τη Γροιλανδία με τον αμυντικό σχεδιασμό των ΗΠΑ, κάνοντας αναφορά στο λεγόμενο «Golden Dome», το σύστημα που, όπως είπε, οικοδομείται για την ενίσχυση της αμερικανικής άμυνας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γροιλανδία είναι «ζωτικής σημασίας» για τη λειτουργία του.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών εντός του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, η Συμμαχία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός αποτρεπτικός μηχανισμός. «Το ξέρουν όλοι – και το ξέρω κι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η αμερικανική στρατιωτική δύναμη έχει ενισχυθεί περαιτέρω.

Κλείνοντας, επανέλαβε σε αυστηρό τόνο ότι οποιαδήποτε λύση που δεν περιλαμβάνει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, κατά τη γνώμη του, «απαράδεκτη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



