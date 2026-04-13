Τραμπ για το Στενό του Ορμούζ: «Ο αποκλεισμός ξεκίνησε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «ο αποκλεισμός ξεκίνησε», αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ, σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, ο Τραμπ επεσήμανε ότι το Ιράν έχει εκφράσει έντονη επιθυμία να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, «η άλλη πλευρά μας πήρε τηλέφωνο» και «θέλουν να κάνουν συμφωνία με κάθε κόστος».

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν σαφής ως προς τις κόκκινες γραμμές της Ουάσινγκτον. «Δεν θα αποδεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικό όπλο», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει τον κόσμο».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, με το Στενό του Ορμούζ να αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε την αντιπαράθεσή του με τον πάπα Λέοντα ΙΣΤ’, εκτιμώντας ότι ο Ποντίφικας έχει άδικο σε ζητήματα νόμου και τάξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

