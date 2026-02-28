Τραμπ και Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία γεμάτη συμβολισμούς

Στο Ισραήλ το πρωθυπουργικό γραφείο δημοσίευσε φωτογραφία από την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Παρόλο που δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο της συνομιλίας τους, η «δύναμη της εικόνας» είναι ισχυρό εργαλείο στα χέρια των Ισραηλινών, αφού ο Νετανιάχου στην σχετική ανάρτηση, εμφανίζεται με έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής στο γραφείο του.

Επίσης, πρόκειται για ξεκάθαρο συμβολισμό της στενής στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών που εξαπέλυσαν από κοινού επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να έχει κοντά του το γνωστό ιστορικό βιβλίο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου «Allies at War: How the Struggles Between the Allied Powers Shaped the War and the World».

Prime Minister Benjamin Netanyahu during his conversation with US President @realDonaldTrump. pic.twitter.com/fd4ZHDSch1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 28, 2026

Η έμμεση αναφορά στο βιβλίο, η επιλογή του οποίου δεν είναι τυχαία, συνδέεται με την κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στην Μέση Ανατολή, που αναμένεται να αλλάξει ριζικά με τους δύο συμμάχους (ΗΠΑ και Ιράν) να επιτίθενται στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λεβίτ, η οποία αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παρακολούθησε μαζί με το επιτελείο του τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην έπαυλή του στο Μαρ-α-λάγκο της Φλόριντα.

