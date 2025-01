Τραμπ: Καταργεί το απόρρητο σε έγγραφα για τις δολοφονίες JFK, Ρόμπερτ Κένεντι και Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Ανάμεσα στα διατάγματα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανήκει κι αυτό στο οποίο έβαλε την υπογραφή του σήμερα, για τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων που αφορούν τις δολοφονίες του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, του αδελφού του Ρόμπερτ Κένεντι, αλλά και του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ.

Πρόκειται για μία από τις προεκλογικές εξαγγελίες του Τραμπ που υλοποίησε με την υπογραφή διατάγματος στο πλαίσιο μιας «καταιγίδας» διαταγμάτων τις πρώτες ημέρες της θητείας του.

Πρόκειται για τρεις δολοφονίες, το 1963 του προέδρου Τζον Κένεντι, και το 1968 του Ρόμπερτ Κένεντι και του Κινγκ που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ. Ειδικά η πρώτη δημιούργησε άπειρα σενάρια συνωμοσίες για το ποιοι, πώς και γιατί σχεδίασαν τη δολοφονία ενός δημοφιλούς προέδρου.

President @realDonaldTrump signs an Executive Order to declassify the JFK, RFK, and MLK Jr. files! pic.twitter.com/BHHdjMLrl0

— Margo Martin (@MargoMartin47) January 23, 2025