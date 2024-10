Τραμπ: Με ποδιά τηγάνισε πατάτες στα McDonald’s για να «τρολάρει» την Χάρις ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κερδίσει τους πολίτες ενόψει των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ.

Αυτή τη φορά ο Τραμπ έβαλε τη στολή υπαλλήλου εστιατορίου McDonald’s και άρχισε να σερβίρει πατάτες και μπέργκερ.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ο Ντόναλντ Τραμπ φοράει την ειδική ποδιά μέσα σε ένα εστιατόριο McDonald’s και υποδύεται για λίγη ώρα τον υπάλληλο εστιατορίου.

Ο ίδιος τηγάνισε πατάτες και συνομίλησε με πελάτες – που δεν βρέθηκαν τυχαία εκεί, αλλά για να δουν από κοντά τον πρόεδρο της… καρδιάς τους.

Ένας από τους υπαλλήλους του έδειξε πως να τηγανίσει τις πατάτες με το σχετικό βίντεο να ανεβαίνει στο διαδίκτυο.

Ο Τραμπ με αυτό τον τρόπο θέλησε να απαντήσει στην αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις, η οποία είπε ότι είχε εργαστεί σε φαστ φουντ τη δεκαετία του ’80.

Σύμφωνα με το newsit, κάποια στιγμή, σε ένα από τα βίντεο, ο Τραμπ ακούγεται να λέει: «Ήδη έχω εργαστεί (σε φαστ φουντ) 15 λεπτά περισσότερο από την Κάμαλα».

Listen to this Indian dude that pulls up All Americans love Trump pic.twitter.com/x0RHCP6OtI — Hodgetwins (@hodgetwins) October 20, 2024

Παράλληλα, μόλις ενημερώθηκε για τα γενέθλια της Κάμαλα Χάρις της ευχήθηκε «χρόνια πολλά» on camera.

#DonaldTrump works the McDonalds drive thru in Pennsylvania and the crowd outside the @McDonalds store. Trump is the master of retail politics. Fake Kamala couldn’t pull it off. #Trumpmcdonalds pic.twitter.com/QbKiwlomaS — Black Semi Fascist (@BFacist) October 20, 2024

Οι οπαδοί του έκαναν ουρά στο drive-through και με εγκωμιαστικά σχόλια προς το πρόσωπο του Τραμπ παραλάμβαναν το φαγητό τους.

