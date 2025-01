Τραμπ: Ο χορός με την Μελάνια Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια Τραμπ πρωταγωνίστησαν σε μια εντυπωσιακή βραδιά κατά την τελετή Commander-in-Chief Ball μετά την ορκωμοσία, όπου τίμησαν την παράδοση με έναν χορό που τράβηξε την προσοχή.

Χορός και εντυπωσιακές εμφανίσεις

Η Μελάνια Τραμπ έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα κομψό ασπρόμαυρο φόρεμα που άφηνε τους ώμους ακάλυπτους, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε με ένα κλασικό μαύρο σμόκιν. Το προεδρικό ζεύγος χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους, συνεχίζοντας μια παράδοση που έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της συγκεκριμένης τελετής.

🔥WOW! Trump and Melania's Inaugural Ball First Dance as President and First Lady.

Το YMCA και η τούρτα με… σπαθιά

Μετά τον χορό, ο Τραμπ μαζί με τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, έκοψαν την τούρτα της εκδήλωσης κρατώντας δύο σπαθιά. Η βραδιά πήρε ακόμα πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα όταν από τα ηχεία ακούστηκε το τραγούδι YMCA – ένα σήμα κατατεθέν στις εμφανίσεις του Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος διασκέδασε, λικνιζόμενος στους ρυθμούς του τραγουδιού ενώ κρατούσε το σπαθί.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ είχε επίσης βιντεοκλήση με Αμερικανούς στρατιώτες στη Νότια Κορέα. Στη συνομιλία, αστειεύτηκε ρωτώντας τους: «Τι κάνει ο Κιμ Γιονγκ Ουν;», προσθέτοντας ότι είχε «αρκετά καλή σχέση» με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, παρόλο που τον χαρακτήρισε ως «σκληρό καρύδι».

Donald Trump does his signature dance after cutting the cake & Melania is loving it! The sword is an added bonus. 🇺🇲

