Τραμπ: Ο Ερντογάν «κρύβεται» πίσω από την πτώση του Άσαντ, τι λέει για τον Ζελένσκι 

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πίσω από την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ και την αλλαγή καθεστώτος στη Συρία βρίσκεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «η Τουρκία κρατάει το κλειδί για το μέλλον της Συρίας».

«Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η άλλη πλευρά», είπε ο Τραμπ για τις πρόσφατες εξελίξεις στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα, συνεχίζοντας ότι «αλλά ξέρω ότι είναι η Τουρκία. Αυτός (ο Ερντογάν) είναι πολύ έξυπνος τύπος, την ήθελε για πολλά χρόνια και τα κατάφερε. Όσοι μπήκαν μέσα ελέγχονται από την Τουρκία και δεν πειράζει, αυτός είναι άλλος τρόπος να πολεμήσεις».

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι δεν θα ήθελε να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες στη Συρία, αλλά κατέληξε λέγοντας ότι «κανείς δεν ξέρει» ποια θα είναι η έκβαση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Ζελένσκι να είναι έτοιμος για συμφωνία…

Ο Τραμπ δεν απάντησε ευθέως όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία ως μέρος μιας διευθέτησης μετά από διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος τόνισε μάλιστα ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία.

Ο Τραμπ είπε ότι μεγάλο μέρος της επίμαχης περιοχής έχει μετατραπεί σε ερείπια και θα χρειαστεί ένας αιώνας για να ανακάμψει. «Εννοώ ότι υπάρχουν πόλεις που δεν στέκεται ένα κτίριο, είναι χώρος που έχουν κατεδαφιστεί τα πάντα», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι του έδειξαν φωτογραφίες από πεδία μάχης γεμάτο σώματα που του θύμιζαν τις φρικιαστικές φωτογραφίες από τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο του 1861-1865.

Ο Τραμπ έχει πει ότι θα ήθελε να θέσει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες. Είπε στο περιοδικό Time σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε ένα «πολύ καλό σχέδιο», αλλά ότι αν το αποκαλύψει τώρα «θα είναι ένα άχρηστο σχέδιο».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τα σχέδιά του να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές υποστηρίζοντας ότι «θα κάνουν τις ΗΠΑ πλούσιες».

Επισήμανε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα μπορούν μαζί να λύσουν όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αναφέρθηκε με θερμά λόγια και για τον Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο είχε συναντηθεί κατά την πρώτη θητεία του στο Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τραμπ θυμήθηκε ότι ο Κινέζος πρόεδρος «είναι φίλος μου, ήταν εδώ σε μια ωραία αναπαυτική πολυθρόνα».

Trump claims “China and the United States together can solve all the problems of the world, if you think about it” and calls President Xi “an amazing guy” pic.twitter.com/mau9vygSF9

— Aaron Rupar (@atrupar) December 16, 2024