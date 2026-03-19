Τραμπ: Οι «χρυσές» πωλήσεις όπλων σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Ιορδανία

Στις ΗΠΑ αρχές Μαρτίου, η κυβέρνηση ενέκρινε άλλη μία έκτακτη πώληση στο Ισραήλ για 12.000 βόμβες

19 Μαρ. 2026 20:31
Pelop News

Στις ΗΠΑ έκτακτη πώληση ραντάρ για τα THAAD, πυραύλων AMRAAM, πυρομαχικών για F-16 και αντι-drone συστημάτων ενέκρινε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα (19.03.2026) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου ενάντια στο Ιράν.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στέλνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξοπλισμούς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν, μεταξύ των οποίων και ραντάρ για τα συστήματα αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς THAAD.

Επικαλούμενος την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Λευκός Οίκος παρέκαμψε το Κογκρέσο για να εγκρίνει την πώληση των εξοπλισμών όχι μόνο στα ΗΑΕ, αλλά και στο Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (19.03.2026), από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ:

«Ο Υπουργός Εξωτερικών διαπίστωσε και παρείχε λεπτομερή αιτιολόγηση ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση» των αμυντικών ειδών στα τρία έθνη, «παρακάμπτοντας έτσι τις απαιτούμενες αναθεωρήσεις του Κογκρέσου».

Οι πωλήσεις αφορούν:

Στα ΗΑΕ:

Σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών σταθερής θέσης (FS-LIDS) – κόστος 2,10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ραντάρ μεγάλης εμβέλειας και σχετικό εξοπλισμό για το σύστημα άμυνας μεγάλου βεληνεκούς THAAD – κόστος 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πυρομαχικά (βόμβες GBU-39/B, κιτ καθοδήγησης JDAM) και αναβαθμίσεις για τα F-16 – κόστος 644 εκατομμύρια δολάρια.

Τετρακόσιους (400) προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος μεσαίου βεληνεκούς (AMRAAM) AIM-120C-7 ή AIM-120C-8 – κόστος 1,22 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο Κουβέιτ:

Οκτώ (8) ραντάρ Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας (LTAMDS) – κόστος 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην Ιορδανία:

Εξοπλισμό υποστήριξης και συντήρησης αεροσκαφών F-15, C-130 και F-5 – κόστος 70,5 εκατομμύρια δολάρια.

Στις αρχές Μαρτίου, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε άλλη μία έκτακτη πώληση για 12.000 βόμβες στο Ισραήλ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:30 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ, στην οποία σημειώθηκε τζακ ποτ
22:20 «Η απαξίωση του Εκπαιδευτικού είναι η καταδίκη του μέλλοντος Καμία ανοχή στη βία-Ασφαλή σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς»
22:12 «Γονείς από την κόλαση»: Οδήγησαν την κόρη τους στον θάνατο από ασιτία! Βρέθηκε αποστεωμένη και μόλις 36 κιλά
22:00 Η ΑΕΚ προκρίθηκε, αλλά για ένα ημίχρονο τα έκανε όλα λάθος!
21:50 Καρυστιανού: Καταγγέλλει «Ομερτά» στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας
21:39 Πάτρα: Πώς συνελήφθη αρχαιοκάπηλος με χρυσά, αργυρά και χάλκινα νομίσματα
21:30 Έκκληση της αδελφής της 24χρονης για πληροφορίες από όποιον γνωρίζει κάτι για τον βαρύ τραυματισμό της στη Βέροια
21:23 Γεννητούρια μέσα σε ασθενοφόρο!
21:11 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 31,1% η ΝΔ που συσπειρώνεται, στο 13,6% το ΠΑΣΟΚ
21:01 Απατεώνες απέσπασαν 79.000 ευρώ από γυναίκα προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
20:51 Πρώην του Προμηθέα φέρνει και πάλι στην Ελλάδα ο Πανιώνιος
20:41 «Με χτύπησαν στην πλάτη με στυλό, μου πετούσαν μπουκάλια και με έβριζαν», νέες καταγγελίες από καθηγητές για επιθέσεις μαθητών
20:31 Τραμπ: Οι «χρυσές» πωλήσεις όπλων σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Ιορδανία
20:20 Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 16χρονος που έφτιαχνε και πουλούσε κροτίδες μέσα από το δωμάτιό του
20:10 Η ΔΕΕΠ Αχαΐας για Οδοντωτό: Πλήγμα στην οικονομική και τουριστική ταυτότητα
20:00 Το απρόβλεπρο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ντουμπάι και ξερό ψωμί
19:57 Δημοσκόπηση MRB: Κέρδη σχεδόν δύο μονάδων για ΝΔ, φτάνει στο 31,1% στην εκτίμηση ψήφου, στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 14% και χάντικαπ 17,1 μονάδων
19:48 Καιρός: Χειροτερεύει, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
19:41 Τουρκία: Διαμαρτυρία σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο και τα F-16 στη Λήμνο
19:34 ΕΛΑΣ: Εξάρθρωσε σπείρα κλοπών σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων, εξιχνιάστηκαν 21 περιπτώσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ