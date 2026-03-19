Τραμπ: Οι «χρυσές» πωλήσεις όπλων σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Ιορδανία

Στις ΗΠΑ έκτακτη πώληση ραντάρ για τα THAAD, πυραύλων AMRAAM, πυρομαχικών για F-16 και αντι-drone συστημάτων ενέκρινε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα (19.03.2026) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου ενάντια στο Ιράν.

Τουρκία: Διαμαρτυρία σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο και τα F-16 στη Λήμνο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στέλνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξοπλισμούς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν, μεταξύ των οποίων και ραντάρ για τα συστήματα αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς THAAD.

Επικαλούμενος την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Λευκός Οίκος παρέκαμψε το Κογκρέσο για να εγκρίνει την πώληση των εξοπλισμών όχι μόνο στα ΗΑΕ, αλλά και στο Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (19.03.2026), από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ:

«Ο Υπουργός Εξωτερικών διαπίστωσε και παρείχε λεπτομερή αιτιολόγηση ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση» των αμυντικών ειδών στα τρία έθνη, «παρακάμπτοντας έτσι τις απαιτούμενες αναθεωρήσεις του Κογκρέσου».

Οι πωλήσεις αφορούν:

Στα ΗΑΕ:

Σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών σταθερής θέσης (FS-LIDS) – κόστος 2,10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ραντάρ μεγάλης εμβέλειας και σχετικό εξοπλισμό για το σύστημα άμυνας μεγάλου βεληνεκούς THAAD – κόστος 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πυρομαχικά (βόμβες GBU-39/B, κιτ καθοδήγησης JDAM) και αναβαθμίσεις για τα F-16 – κόστος 644 εκατομμύρια δολάρια.

Τετρακόσιους (400) προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος μεσαίου βεληνεκούς (AMRAAM) AIM-120C-7 ή AIM-120C-8 – κόστος 1,22 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο Κουβέιτ:

Οκτώ (8) ραντάρ Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας (LTAMDS) – κόστος 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην Ιορδανία:

Εξοπλισμό υποστήριξης και συντήρησης αεροσκαφών F-15, C-130 και F-5 – κόστος 70,5 εκατομμύρια δολάρια.

Στις αρχές Μαρτίου, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε άλλη μία έκτακτη πώληση για 12.000 βόμβες στο Ισραήλ.

