Τουρκία: Διαμαρτυρία σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο και τα F-16 στη Λήμνο

Επιχειρεί να αντιδράσει στην κίνηση της Ελλάδας

19 Μαρ. 2026 19:41
Pelop News

Η Τουρκία με επιστολή της στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιχειρεί να αντιδράσει στην κίνηση της Ελλάδας για τη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, αλλά και για τη στάθμευση F-16 στη Λήμνο, στο πλαίσιο της αμυντικής αναδιάταξης της χώρας λόγω των απειλών του πολέμου στο Ιράν.

Τα F-16 σταθμεύουν στη Λήμνο μετά από αίτημα της Βουλγαρίας για συνδρομή στην αντιαεροπορική της άμυνα λόγω των εξελίξεων στο Ιράν, ενώ η μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο αφορά και την αντιπυραυλική άμυνα της χώρας, αλλά και ενδεχόμενη απειλή για την αμερικανική βάση της Σούδας. Η κίνηση αυτή έχει εξοργίσει την Τουρκία, η οποία επιμένει ότι τα νησιά έχουν καθεστώς δήθεν αποστρατιωτικοποίησης και ότι η Ελλάδα βρίσκει την «ευκαιρία» με τον πόλεμο στο Ιράν προκειμένου να παραβιάσει τις δήθεν δεσμεύσεις της και να επιβάλει τετελεσμένα.

Η Άγκυρα έχει αποστείλει επιστολές στο ΝΑΤΟ αλλά (σύμφωνα με την Milliyet) και στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, εγείροντας το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης, κάτι που βεβαίως την εκθέτει την ίδια, όταν σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την ασφάλεια μελών του ΝΑΤΟ, όπως η Βουλγαρία αλλά και της αμερικανικής βάσης στη Σούδα, επιχειρεί να δημιουργήσει προσκόμματα και εμπόδια στην ελληνική συνδρομή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, διευκρίνισε ότι ακόμη δεν είχε κοινοποιηθεί η επιστολή και τόνισε ότι «η δομή των ενόπλων δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη. Και όλες αυτές οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης, εκτός από ανυπόστατες, δεν ερείδονται σε καμία διεθνή συνθήκη… γνωρίζουμε όμως για τις κινήσεις αυτές της Τουρκίας, οι οποίες πέραν όλων των άλλων, δεδομένου ότι γίνονται αυτή την περίοδο, περίοδο δηλαδή συγκρούσεων, είναι και παράλογες».

Αν και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το περιεχόμενο της τουρκικής επιστολής, εκτιμάται ότι η Άγκυρα επέλεξε να στείλει στο ΝΑΤΟ την επιστολή αυτή προκειμένου να μην υπάρξει σαφής απάντηση, λόγω της γνωστής πρακτικής του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Με την πρακτική που έχει ακολουθηθεί από την εποχή των Luns Rules, το 1980 όταν η Ελλάδα επανεντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, η Συμμαχία αποφεύγει να εμπλακεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα εγείρεται από την Τουρκία στο Αιγαίο και αποφεύγει να εντάξει περιοχές για τις οποίες η Τουρκία υποστηρίζει ότι υπάρχει καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Η άτυπη αυτή πρακτική έχει οδηγήσει στο παρελθόν σε σοβαρά «βραχυκυκλώματα», που οδήγησαν ακόμη και σε ακύρωση ασκήσεων οι οποίες περιλάμβαναν στον σχεδιασμό τους τη Λήμνο, ακόμη και τον Άγιο Ευστράτιο (για τον οποίο ακόμη και οι Αμερικανοί έχουν απορρίψει τον ισχυρισμό περί υποχρέωσης αποστρατιωτικοποίησης), και έχουν προκαλέσει εντάσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Η τουρκική κυβέρνηση, με την επιστολή της, επιχειρεί ουσιαστικά να απαντήσει στη σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης ότι αιφνιδιάστηκε από την Ελλάδα και, συγχρόνως, να δηλώσει ότι οι θέσεις της παραμένουν αναλλοίωτες σε ό,τι αφορά το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Έμμεσα, έτσι, προειδοποιεί ότι θα μπλοκάρει κάθε πρωτοβουλία η οποία θα δώσει νατοϊκή «ομπρέλα» στις ελληνικές κινήσεις.

Πάντως, ακόμη κι αν το ΝΑΤΟ επιλέξει για μια ακόμη φορά τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν μπορεί παρά να έχει την πλήρη στήριξη της ΕΕ, όλων των μελών του ΝΑΤΟ πλην Τουρκίας αλλά και των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν προφανώς ενημερωθεί πριν από τη μετακίνηση ενός τόσο ευαίσθητου αμερικανικού όπλου όπως οι Patriot.

Επίσης, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να έχει λόγο για το πού θα σταθμεύσουν τα ελληνικά F-16 που έχουν αναλάβει την αντιπυραυλική προστασία της Βουλγαρίας, καθώς αυτό αφορά την αμυντική διάταξη και τον σχεδιασμό της Ελλάδας, που αφορά και την ασφάλεια της Νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

