Δένδιας: Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία προστάτευσαν κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου

Καταγγελίες και σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης προκαλεί κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που επιχειρεί στην Σαουδική Αραβία. Στις αιτιάσεις τους απάντησε εμμέσως ο Νίκος Δένδιας.

«Αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα των ένοπλων δυνάμεων, είμαι πολύ περήφανος για το επίπεδο των ένοπλων δυνάμεων της Ελλάδας» τόνισε ο υπουργός Άμυνας μιλώντας στο 4ο East Macedonia Thrace Forum στην Αλεξανδρούπολη.

Εξήγησε δε ότι την Ελλάδα κάλεσε η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. «Αυτό το οποίο κάνουμε στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι να προστατέψουμε κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου καθώς η τιμή του πετρελαίου είναι πολύ σημαντική για τη διαβίωσή μας» υπογράμμισε.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε δε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι που καταρρίφθηκαν από τα ελληνικά Patriot στη Σαουδική Αραβία πήγαιναν τρεις φορές γρηγορότερα από άλλους πυραύλους. «Μιλάμε για ταχύτητες 4.000 χλμ την ώρα. Στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε άλλους πυραύλους, με ταχύτητα για παράδειγμα 7.000 χλμ» είπε με νόημα.

Την ίδια ώρα πάντως, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, της Νέας Αριστεράς, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπολύουν ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Εθνικής Άμυνας υποστηρίζοντας πως η αναχαίτιση των εχθρικών βλημάτων συνιστά εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι την κύρωση των συμβάσεων στρατιωτικής συνεργασίας και της συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία, τον Ιούλιο του 2024, είχαν υπερψηφίσει εκτός της ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Ο υπεύθυνος του τομέα Άμυνας της Χαριλάου Τρικούπη Μιχάλης Κατρίνης σε δήλωση του υποστήριξε πως «ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με δήλωσή του επαίρεται και υπερτονίζει το γεγονός της κατάρριψης δύο Ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από συστοιχία ελληνικών Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και λειτουργεί με ελληνικό στρατιωτικό προσωπικό” για να προσθέσει “Προφανώς η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. πρωθυπουργός είχε αποκλείσει. Η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στην Βουλή μίλησε για «εμπλοκή στην πράξη» και ζήτησε να επιστραφεί η συστοιχία Patriot και το προσωπικό των Ε.Δ. στην Ελλάδα. Από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος είπε πως «αποκαλύφθηκε με κυνικό τρόπο ότι η πυροβολαρχία πήγε να προστατεύσει τα συμφέροντα της ΑΡΑΜΚΟ. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μολόγησε ότι η Ελλάδα εμπλέκεται και συμμετέχει στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο απέναντι στο Ιράν».

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε «ο κ. Δένδιας μόνο που δεν πανηγύριζε για την ανησυχητική εξέλιξη (σ.σ. κατάρριψη των εχθρικών πυραύλων)» και ζήτησε να προσέλθει στην ολομέλεια η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκειμένου να παράσχει ενημέρωση.

Για έμμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής μίλησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για να προσθέσει «Το Ιράν έχει πει ότι όποιος τους βομβαρδίσει θα τιμωρηθεί. Τι κάνετε;».

Για εμπλοκή της Ελλάδας μίλησε και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει εάν έχει εκφράσει ενοχλήσεις το Ιράν για την κατάρριψη των πυραύλων.

