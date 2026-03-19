«Είναι ένα κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, κάνει bullying σε όποιον βλέπει μπροστά της», ο Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου

Τι είπε ο υπουργός Υγείας για το περιστατικό στη Βουλή, οπότε και τον βιντεοσκοπούσε – «Αν φτάναμε οι 300 να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλον και να κοροϊδευόμαστε, δεν θα υπήρχε κοινοβούλιο»

19 Μαρ. 2026 18:10
Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα πυρά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας την κίνηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να τον βιντεοσκοπήσει κατά τη χθεσινή συνεδρίαση Επιτροπής της Βουλής, ενώ ο ίδιος έτρωγε ένα κρακεράκι για το στομάχι του.

«Είναι ένα κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, τοξικότητας, όποιον βλέπει μπροστά της, του κάνει μπούλινγκ» είπε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι δεν έχει δει παρόμοιες συμπεριφορές όλα τα χρόνια που είναι βουλευτής.

«Χαίρομαι που χάρη στη δική μας αντίδραση ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει ο κανονισμός» είπε και κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου για «φάμπρικα με βίντεο».

«Αν την αφήναμε με αυτή τη “φάμπρικα” – είναι το 8ο βίντεο- ό,τι δεν της αρέσει το ανεβάζει, και φτάναμε οι 300 να βιντεοσκοπεί ο ένας τον άλλον, και κοροϊδεύαμε, δεν θα υπήρχε κοινοβούλιο», ανέφερε, εξηγώντας τη αντίδρασή του.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μέσα σε λίγο διάστημα έχει τσακωθεί με πλήθος βουλευτών.

