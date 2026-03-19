Κατρίνης: «Καταρρίφθηκε το αφήγημα της μη εμπλοκής της Ελλάδας»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας Μιχάλης Κατρίνης, με αφορμή την αναχαίτιση δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κατρίνης κατηγορεί τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ότι «επαίρεται και υπερτονίζει» το περιστατικό, τονίζοντας πως η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη θέση της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Όπως υποστηρίζει, «το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη», παρά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι η χώρα δεν συμμετέχει, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, στις εξελίξεις.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη θέση που είχε εξαρχής διατυπώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για ανατροπή του κυβερνητικού αφηγήματος.

«Η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους δύο ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», τονίζει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.

Η παρέμβαση Κατρίνη εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο αντιπαράθεσης που έχει διαμορφωθεί γύρω από τον ρόλο της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι η παρουσία της ελληνικής δύναμης στη Σαουδική Αραβία έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και εντάσσεται σε διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.