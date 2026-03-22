Τραμπ: «Πολύ σύντομα οι εξελίξεις για το Ιράν»

Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας την παγκόσμια αγωνία για την έκβαση του τελεσιγράφου προς την Τεχεράνη. Μιλώντας στο ισραηλινό δίκτυο Channel 13, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος για την αποτελεσματικότητα των απειλών του, προειδοποιώντας για ολοκληρωτικό πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Διαβάστε επίσης: Ιράν: Θα κλείσει πλήρως το Στενό του Ορμούζ αν ο Τραμπ πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι εξελίξεις σχετικά με τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν θα γίνουν γνωστές «πολύ σύντομα», χαρακτηρίζοντας την επερχόμενη κατάσταση ως μια δίκαιη κατάληξη για τη στάση της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για «πλήρη καταστροφή» των ιρανικών εγκαταστάσεων.Υποστήριξε ότι το Ιράν υπήρξε «πολύ κακό» για 47 χρόνια και πλέον έφτασε η στιγμή να δεχθεί την τιμωρία που του αναλογεί.Παρά την πολεμική ρητορική, ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι «πολύ καλό» για τη διεθνή σταθερότητα.

Πέρα από το μέτωπο του Κόλπου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να επιτεθεί με σφοδρότητα στους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, χαρακτήρισε τη στάση των χωρών-μελών ως «ντροπή», υποστηρίζοντας ότι δεν συνεισφέρουν τα αναμενόμενα στις τρέχουσες προκλήσεις.

