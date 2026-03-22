Ιράν: Θα κλείσει πλήρως το Στενό του Ορμούζ αν ο Τραμπ πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι θα προχωρήσουν σε πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για στοχοποίηση ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Η δήλωση έρχεται ως απάντηση στην προειδοποίηση του Τραμπ το Σάββατο, όπου ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα «εξολοθρεύσουν» τις μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών. Η απειλή αυτή διατυπώθηκε λιγότερο από μία ημέρα μετά τη δήλωσή του για «σταδιακό περιορισμό» του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον την τέταρτη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, σε περίπτωση επίθεσης σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, εταιρείες με αμερικανικές μετοχές θα «καταστραφούν ολοσχερώς», ενώ ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα θεωρηθούν «θεμιτοί» στόχοι.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου, καθώς διέρχεται σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο. Το κλείσιμό του θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας και την παγκόσμια οικονομία.

Οι εξελίξεις έρχονται εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με συνεχείς ανταλλαγές πυραύλων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ενώ η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή.

