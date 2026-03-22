Ιράν: Θα κλείσει πλήρως το Στενό του Ορμούζ αν ο Τραμπ πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης απαντούν στην προειδοποίηση Τραμπ για «εξολόθρευση» ιρανικών εργοστασίων ενέργειας εντός 48 ωρών αν δεν ανοίξει το στρατηγικό πέρασμα

22 Μαρ. 2026 18:50
Pelop News

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι θα προχωρήσουν σε πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του για στοχοποίηση ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Η δήλωση έρχεται ως απάντηση στην προειδοποίηση του Τραμπ το Σάββατο, όπου ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα «εξολοθρεύσουν» τις μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών. Η απειλή αυτή διατυπώθηκε λιγότερο από μία ημέρα μετά τη δήλωσή του για «σταδιακό περιορισμό» του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον την τέταρτη εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης: Ο Νετανιάχου ρίχνει το γάντι στους Ευρωπαίους: Ηρθε η ώρα να μπείτε στον πόλεμο

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, σε περίπτωση επίθεσης σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, εταιρείες με αμερικανικές μετοχές θα «καταστραφούν ολοσχερώς», ενώ ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα θεωρηθούν «θεμιτοί» στόχοι.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου, καθώς διέρχεται σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο. Το κλείσιμό του θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας και την παγκόσμια οικονομία.

Οι εξελίξεις έρχονται εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με συνεχείς ανταλλαγές πυραύλων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ενώ η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ο Μεγαλέξανδρος στη Γάζα (332π.Χ.)
18:50 Ιράν: Θα κλείσει πλήρως το Στενό του Ορμούζ αν ο Τραμπ πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις
18:43 Καλάβρυτα: Με λαμπρότητα ο εορτασμός των 205 ετών από την απελευθέρωση της πόλης ΦΩΤΟ
18:35 Αγγλία: Στιγμές τρόμου για οπαδούς της Μάντσετσερ Σίτι ΒΙΝΤΕΟ
18:33 «Τουρισμός για Όλους 2026»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα voucher διακοπών έως 600 ευρώ
18:26 Αίσιο τέλος στην επιχείρηση: Απεγκλωβίστηκε δύτης από τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης
18:20 Τραγωδία Τεμπών: Ξεκινά αύριο Δευτέρα 23/3 η ιστορική δίκη στη Λάρισα
18:13 Πάτρα: Παραδόθηκε στα παιδιά της Περιβόλας η νέα παιδική χαρά στην πλατεία Μενεξέδων ΦΩΤΟ
18:09 Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν: Θα κλείσουμε εντελώς τα Στενά αν…
18:06 Με τι καιρό θα ψήσουμε τον οβελία: Οι πρώτες προβλέψεις των μετεωρολόγων για το Πάσχα
18:00 Ιατροδικαστική Υπηρεσία: Απειλούνται αδίκως για απείθεια – Το σύστημα μπλοκάρει, οι υποθέσεις λιμνάζουν
17:51 Νέα ήττα για τον ΟΠΑΘΑ και μένει στην “πρίζα”
17:43 Με τον Χρυσό Σταυρό τιμήθηκε ο Νίκος Δένδιας στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου – Τι είπε για την «Ατζέντα 2030» ΦΩΤΟ
17:38 Μέση Ανατολή: «Σε μερικές περιπτώσεις απαιτείτε κλιμάκωση» λέει Αμερικανός Υπουργός»
17:29 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Τα χιόνια έφεραν αύξηση επισκεψιμοτητας ΦΩΤΟ
17:19 Τι είπε σε τετ α τετ ο «Iron Mike» στη Κίμπερλι Γκιλφόιλ
17:09 Τηλεοπτικές άδειες περιφερειακής εμβέλειας: μοριοδότηση στους υπάρχοντες καναλάρχες
17:00 Ο ψυχοθεραπευτής-συγγραφέας Γιώργος Λάγιος στην «Π»: «Η γονεϊκότητα δεν είναι δικαίωμα, είναι ευθύνη»
16:59 Η Παναχαϊκή διέλυσε 10-0 τον Πανγυθεατικό, Παναιγιάλειος και Θύελλα έκαναν τη δουλειά
16:53 Εγκλημα στα Κρέστενα: νεογέννητα γατάκια δεμένα σε σακούλα, πεταμένα σε κάδο…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
