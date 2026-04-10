Τραμπ προειδοποιεί Ιράν για τα Στενά Ορμούζ – Νετανιάχου: «Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο»

Ενώ ΗΠΑ και Ιράν ετοιμάζονται για νέες συνομιλίες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δηλώνει ότι οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, ενώ το Ισραήλ θα ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο.

10 Απρ. 2026 8:24
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι δεν τηρεί τη συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα να σταματήσει η χρέωση «διοδίων» στα δεξαμενόπλοια. Σε αναρτήσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ κακή και ανέντιμη» τη στάση της Τεχεράνης στη διαχείριση της κρίσιμης ναυτιλιακής οδού.

Τραμπ: Σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι «πολύ επώδυνες»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο» και ότι οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζονται με μεγάλη ένταση. Ταυτόχρονα, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο, με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη μιας «ιστορικής και βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις, ενώ ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι «ο πόλεμος δεν θα σταματήσει».

Στο μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, στενό συνεργάτη και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, σε βομβαρδισμό στη Βηρυτό. Επίσης, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιθέσεις σε θέσεις εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμα που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση, τόνισε ότι «το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του». Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία με τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Στο διπλωματικό πεδίο, οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Επίσης, προγραμματίζονται συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν, με τον Τραμπ να δηλώνει αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας, ενώ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας οι συνέπειες για το Ιράν θα είναι «πολύ επώδυνες».

