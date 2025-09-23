Τραμπ: «Στην Ελλάδα το 54% των κρατουμένων στις φυλακές είναι αλλοδαποί»
Όσα είπε για τη χώρα μας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη
Στη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά στην Ελλάδα.
Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Όσοι αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος επιβραβεύουν την Χαμάς»
Μιλώντας για την παράτυπη μετανάστευση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ελλάδα το 54% των κρατουμένων στις φυλακές είναι αλλοδαποί.
Αναφέρθηκε επίσης στη Γερμανία, λέγοντας ότι «πάνω από το 50% των κρατουμένων είναι ξένοι», καθώς και στην Ελβετία, όπου το ποσοστό φτάνει στο «72%».
