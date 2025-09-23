Τραμπ: «Στην Ελλάδα το 54% των κρατουμένων στις φυλακές είναι αλλοδαποί»

Στη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά στην Ελλάδα.

Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Όσοι αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος επιβραβεύουν την Χαμάς»

Μιλώντας για την παράτυπη μετανάστευση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ελλάδα το 54% των κρατουμένων στις φυλακές είναι αλλοδαποί.

Αναφέρθηκε επίσης στη Γερμανία, λέγοντας ότι «πάνω από το 50% των κρατουμένων είναι ξένοι», καθώς και στην Ελβετία, όπου το ποσοστό φτάνει στο «72%».

