Τραμπ: «Στην Ελλάδα το 54% των κρατουμένων στις φυλακές είναι αλλοδαποί»

Όσα είπε για τη χώρα μας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

23 Σεπ. 2025 18:01
Στη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά στην Ελλάδα.

Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Όσοι αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος επιβραβεύουν την Χαμάς»

Μιλώντας για την παράτυπη μετανάστευση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ελλάδα το 54% των κρατουμένων στις φυλακές είναι αλλοδαποί.

Αναφέρθηκε επίσης στη Γερμανία, λέγοντας ότι «πάνω από το 50% των κρατουμένων είναι ξένοι», καθώς και στην Ελβετία, όπου το ποσοστό φτάνει στο «72%».
