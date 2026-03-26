Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται οτι θα τους σκοτώσουν»

Νέα δεδομένα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, καθώς το CNN μεταδίδει ότι το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ, φοβούμενο χερσαία αμερικανική επιχείρηση. Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει από αέρος το νησί, δίχως ωστόσο να πειράξουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα ο Τραμπ δήλωσε για το Ιράν: «Θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία, αλλά φοβούνται να την πουν επειδή πιστεύουν ότι θα τους σκοτώσει ο ίδιος ο λαός τους»

Από την άλλη ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, λέει ότι η Τεχεράνη συνεχίζει τον πόλεμο. Επιμένει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά μόνο μηνύματα από μεσολαβητές, που «δεν είναι εποικοδομητικά».

Την ίδια ώρα το Channel 12 υποστηρίζει ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να ανακοινώσει κατάπαυση πυρός στο Ιράν μέχρι το ερχόμενο Σάββατο.

Πάντως, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις λένε πως έχουν πλήξει πάνω από 10.000 στόχους και πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν.

