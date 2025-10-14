Τραμπ: «Η δουλειά δεν τελείωσε» – Ξεκινά η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Χαμάς την επιστροφή των σορών των ομήρων

Τραμπ: «Η δουλειά δεν τελείωσε» - Ξεκινά η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα
14 Οκτ. 2025 20:36
Pelop News

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα, δηλώνοντας πως «ξεκινά αυτή τη στιγμή».

Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη (14/10) μέσω της πλατφόρμας Truth Social, σε μια περίοδο που η σταθερότητα της εκεχειρίας παραμένει αμφίβολη. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η νέα φάση της συμφωνίας στοχεύει στη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας, με τη συμμετοχή διεθνούς επιτροπής υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Η δεύτερη φάση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς και της ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων που προηγήθηκε.

Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ καθυστερεί την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στον παλαιστινιακό θύλακα, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για την πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας.

 

 
