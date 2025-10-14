Ισραήλ: «Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία»

Τρέχουν οι εξελίξεις όσον αφορά στη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με το Τελ Αβίβ να μην ανοίγει την ανθρωπιστική δίοδο στη Ράφα, καθώς κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν τηρεί τη συμφωνία.

Το Ισραήλ δεν θα ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα αύριο Τετάρητ 15.10.2025, όπως προέβλεπε η συμφωνία εκεχειρίας, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για τη μη τήρηση της δέσμευσής της να επιστρέψει όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων που κρατά στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της οργάνωσης.

