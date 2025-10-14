Ισραήλ: «Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία»

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της οργάνωσης.

Ισραήλ: «Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία»
14 Οκτ. 2025 17:25
Pelop News

Τρέχουν οι εξελίξεις όσον αφορά στη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με το Τελ Αβίβ να μην ανοίγει την ανθρωπιστική δίοδο στη Ράφα, καθώς κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν τηρεί τη συμφωνία.

Το Ισραήλ δεν θα ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα αύριο Τετάρητ 15.10.2025, όπως προέβλεπε η συμφωνία εκεχειρίας, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για τη μη τήρηση της δέσμευσής της να επιστρέψει όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων που κρατά στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της οργάνωσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:45 Κτίριο ΟΛΠΑ: Η αρχιτεκτονική είναι τέχνη του μέλλοντος, όχι του παρελθόντος
17:38 Γαλλία: Η πρόταση του Λεκορνί για το «πάγωμα» του συνταξιοδοτικού
17:30 Βικτώρια Χίσλοπ στην «Π»: Ντρέπομαι που το Βρετανικό Μουσείο δεν αναγνωρίζει ότι ο Ελγιν ήταν κλέφτης
17:25 Ισραήλ: «Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία»
17:15 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ
17:07 Θανόπουλος στον peloponnisos FM: «Πρώτος στόχος της Θύελλας είναι η παραμονή»
17:00 Νέα πλατεία στην Έξω Αγυιά – Διαγωνισμός για την κατασκευή της Πλατείας Ελλήνων Μουσουργών
16:53 Παναγιωτόπουλος: «Η υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου αποτελεί απόδειξη της απαξιωτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας»
16:49 Δύσκολη κλήρωση στο Κύπελλο για τον ΝΟΠ-Παίζει εκτός με την Βουλιαγμένη
16:42 Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια είναι έγκυος
16:36 Το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλευρό των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών – Συνεχίζονται οι συναντήσεις με Συλλόγους
16:32 Η αποκάλυψή του Στίβεν Χόκινγκ για το τέλος του κόσμου
16:26 Ο Χ. Μπονάνος παρέδωσε απινιδωτές στον Ναυτικό Όμιλο Ελαιώνα Αιγιαλείας
16:19 Φυλάκιση 12 μηνών με 3ετή αναστολή σε ογκολόγο για φακελάκι
16:17 Πάτρα: Χάθηκε σκύλος, η έκκληση του ιδιοκτήτη
16:10 Φοινικούντα: Δεν σχεδίασαν τη δολοφονία, πήγαν να εκβιάσουν για χρήματα – Τι υποστηρίζει η πλευρά του 22χρονου
16:08 Αντίστροφη μέτρηση για το Κύπελλο Χριστουγέννων
16:05 Hedge Out: Και οι δύο «αιώνιοι» ευχαριστημένοι!
16:04 Πάτρα – Πρώην Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα: Τόση εσωστρέφεια για ένα «κουφάρι»;
15:57 Ψηφιακή Επανάσταση: Το στοίχημα στην τσέπη σου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ