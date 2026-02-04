«Τραγικές στιγμές, ανασύραμε 12 πτώματα, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», συγκλονιστική μαρτυρία δύτη από την τραγωδία στη Χίο

«Ήμασταν τρεις. Ζήσαμε τραγικές στιγμές, ανασύραμε 12 πτώματα», λέει, μεταξύ άλλων και συγκλονίζει ένας από τους δύτες που επιχείρησαν στην πολύνεκρη θαλάσσια τραγωδία στη Χίο. Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες.

Χίος: Γιατί δεν λειτουργούσε η θερμική κάμερα του Λιμενικού στην τραγωδία

Ένας από τους δύτες που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση διάσωσης στη Χίο περιγράφει την Τετάρτη (04.02.2026) τα όσα συγκλονιστικά έζησε το βράδυ της ναυτικής τραγωδίας με τους 15 νεκρούς.

Ο Βαγγέλης Κυρήθρας μιλά στο chiosin.gr και αφηγείται πώς μαζί με συναδέλφους του δύτες ανέσυραν 12 σορούς από το σημείο του δυστυχήματος.

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν.

Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια.

Το σκάφος ήταν μικρό 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό».

Την ίδια ώρα, μετά από εντολή του εισαγγελέα, συνελήφθη ο Μαροκινός, ο οποίος – σύμφωνα με τους διασωθέντες πρόσφυγες και μετανάστες – ήταν ο διακινητής της λέμβου που συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου ανοιχτά της Χίου.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, στο μεταξύ, για δεύτερο 24ωρο οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Ένορκη διοικητική εξέταση, για να διακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης του σκάφους του Λιμενικού με το πλωτό των μεταναστών, διέταξε το Υπουργείο Ναυτιλίας, ενώ – όπως προαναφέρθηκε – δόθηκε επίσημα εντολή σύλληψης για τον Μαροκινό υπήκοο που φέρεται ως διακινητής και τελικά συνελήφθη.

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, να κινείται χωρίς φώτα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του πλωτού του ΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του πλωτού του ΛΣ. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Μεταξύ των 25 τραυματιών προσφύγων και μεταναστών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15 ετών που βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική. Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης σε μία πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας. Υπενθυμίζεται πως δύο έγκυες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πλωτά μέσα «σαρώνουν» την περιοχή που σημειώθηκε η τραγωδία για την εξεύρεση επιζώντων, ενώ Super Puma, που παίρνει μέρος στις έρευνες κάνει χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διέταξε το Υπουργείο Ναυτιλίας και διεξάγεται από ανώτερα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος. Βάσει των προβλεπομένων θα ληφθούν καταθέσεις και από τους λιμενικούς.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης. Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνει στη Χίο για τον συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης, ενώ προανάκριση για το ναυάγιο διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

