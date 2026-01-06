Τραγική παραδοχή από τον Δήμο του Κραν Μοντανά για τους ελέγχους στο μοιραίο μπαρ

Η συγκλονιστική παραδοχή του Δήμου Κραν Μοντανά, στην Ελβετία για την τραγωδία σε μπαρ την Πρωτοχρονιά με 40 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

06 Ιαν. 2026 12:02
Pelop News

Ο Δήμος του Κραν Μοντανά, στην Ελβετία παραδέχτηκε την Τρίτη 6/01/2026, ότι «δεν διεξήγε περιοδικούς ελέγχους ασφαλείας και πυρασφάλειας στο Constellation Bar. Το μπαρ καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, σκοτώνοντας 40 άτομα και τραυματίζοντας 116.

Κραν Μοντανά: Εδωσαν το όνομα της Αλίκης Καλλέργη σε αστέρι μετά την τραγωδία ΦΩΤΟ

«Δεν διενεργήθηκαν περιοδικοί έλεγχοι από το 2020 έως το 2025. Λυπούμαστε βαθιά γι’ αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος του Κρα Μοντανά, Νικολά Φερό, σε συνέντευξη Τύπου στο αλπικό θέρετρο, χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί δεν διενεργήθηκαν οι έλεγχοι.

«Οι υπηρεσίες ασφάλειάς μας θεώρησαν τον αφρό ηχομόνωσης στο μπαρ αποδεκτό τη συγκεκριμένη εποχή» είπε ο δήμαρχος.«Υπήρχαν δύο έξοδοι στο μπαρ που έπιασαν φωτιά» ανέφερε.

Ο Φερό ανακοίνωσε δε, ότι έκλεισαν και άλλο χώρο διασκέδασης με τους ίδιους ιδιοκτήτες του μπαρ. «Απαγορεύουμε τα βεγγαλικά εντός των χώρων διασκέδασης» ανακοίνωσε.

Λόγω του μεγέθους του μπαρ δεν προβλεπόταν συναγερμός εκ του νόμου δηλώθηκε.

