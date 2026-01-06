Κραν Μοντανά: Εδωσαν το όνομα της Αλίκης Καλλέργη σε αστέρι μετά την τραγωδία ΦΩΤΟ

Η συγκινητική ανάρτηση του αδελφού της 15χρονης Αλίκης Καλλέργης ένα από τα θύματα της τραγωδίας, στον Κραντ Μοντάνα στην Ελβετία.

Κραν Μοντανά: Εδωσαν το όνομα της Αλίκης Καλλέργη σε αστέρι μετά την τραγωδία ΦΩΤΟ
06 Ιαν. 2026 11:07
Pelop News

Η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη επέλεξε έναν ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της, μετά τον θάνατό της στη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

Το story που μοιράστηκε στο Instagram ο αδελφός της, Romain Kallergis, προκάλεσε συγκίνηση, καθώς αποκάλυψε ότι έδωσαν το όνομά της, «Alice», σε ένα αστέρι.

Στην ανάρτηση, ο Romain δημοσίευσε το πιστοποιητικό ονοματοδοσίας αστεριού, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία από την ίδια την πλατφόρμα, καταχωρήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026, συνοδευόμενο από συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για υπηρεσία ιδιωτικού οργανισμού, μέσω της οποίας οποιοσδήποτε μπορεί, έναντι αμοιβής (συνήθως στα 30 ευρώ), να αφιερώσει συμβολικά ένα αστέρι σε πρόσωπο της επιλογής του.

