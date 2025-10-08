Τραγικό: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε το φορείο με την ασθενή στον δρόμο!

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη και έχει προκληθεί μεγάλος θόρυβος

08 Οκτ. 2025 22:51
Pelop News

Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με αυτό το σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε νωρίτερα στην Αλεξανδρούπολη, όταν η πόρτα ενός ιδιωτικού ασθενοφόρου που πραγματοποιούσε διακομιδή, ξαφνικά άνοιξε με αποτέλεσμα το φορείο με την ασθενή να βρεθεί στον δρόμο.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, όλα εξελίχθηκαν λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα Τετάρτη, όταν ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή που έχει σύμβαση με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, μετέφερε ηλικιωμένη από το νοσοκομείο στο σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Στην περιοχή της Χιλής και σε ένα από τα φανάρια, ενώ το ασθενοφόρο ήταν σταματημένο και μόλις άναψε πράσινο ξεκίνησε, το φορείο στο οποίο ήταν η ηλικιωμένη γυναίκα, βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, χωρίς ωστόσο να ανατραπεί.

Το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη ειδοποίησε το Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ακολουθούσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ασθενή και την μετέφερε με ασφάλεια σπίτι της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε σε διακοπή της σύμβασης με την εταιρεία από την Κομοτηνή που κάλυπτε τις δευτερογενείς διακομιδές ασθενών.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος.
