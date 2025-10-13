Τραγικό δυστύχημα στο Αίγιο: 87χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα σε χωράφι

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Αίγιο η είδηση του θανάτου ενός 87χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χωράφι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε ανέβει σε σκάλα για αγροτικές εργασίες, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο ηλικιωμένος να υπέστη αδιαθεσία πριν την πτώση του.

