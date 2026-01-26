Tραγικό περιστατικό στην Πάτρα: 59χρονη γυναίκα κατέληξε ξαφνικά
Μία γυναίκα 59 ετών έχασε τη ζωή της στις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Πάτρα, μετά από ξαφνική αδιαθεσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή και δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή της.
Οι αρχές σημειώνουν ότι η αιτία του θανάτου συνδέεται με το ξαφνικό καρδιακό επεισόδιο, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλα εμπλεκόμενα περιστατικά.
