Tραγικό περιστατικό στην Πάτρα: 59χρονη γυναίκα κατέληξε ξαφνικά

Μία γυναίκα 59 ετών έχασε τη ζωή της στις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Πάτρα, μετά από ξαφνική αδιαθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή και δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή της.

Οι αρχές σημειώνουν ότι η αιτία του θανάτου συνδέεται με το ξαφνικό καρδιακό επεισόδιο, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλα εμπλεκόμενα περιστατικά.

