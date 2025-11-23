Τραγικός απολογισμός στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε μία μόλις εβδομάδα στο Βιετνάμ εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε σήμερα Κυριακή το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας.

Οι περισσότεροι νεκροί –πάνω από 60– εντοπίζονται στην ορεινή κεντρική επαρχία Ντακ Λακ, όπου τα νερά πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες κατοικίες και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, οι φυσικές καταστροφές στο Βιετνάμ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 279 ανθρώπους ή τους έχουν αφήσει αγνοούμενους, ενώ οι υλικές ζημιές ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο έντονα και πιο θανατηφόρα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των μουσώνων (Ιούνιος-Σεπτέμβριος), η οποία ωστόσο φέτος παρατάθηκε επικίνδυνα.

