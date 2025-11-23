Τραγικός απολογισμός στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες

Πάνω από 60 θύματα μόνο στην ορεινή επαρχία Ντακ Λακ. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια πλημμυρισμένα σε μία εβδομάδα

23 Νοέ. 2025 11:01
Pelop News

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε μία μόλις εβδομάδα στο Βιετνάμ εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε σήμερα Κυριακή το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας.

Οι περισσότεροι νεκροί –πάνω από 60– εντοπίζονται στην ορεινή κεντρική επαρχία Ντακ Λακ, όπου τα νερά πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες κατοικίες και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

Διαβάστε ακόμα: Αλβανία: Μία νεκρή και εκατοντάδες εκτοπισμένοι από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, οι φυσικές καταστροφές στο Βιετνάμ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 279 ανθρώπους ή τους έχουν αφήσει αγνοούμενους, ενώ οι υλικές ζημιές ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο έντονα και πιο θανατηφόρα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των μουσώνων (Ιούνιος-Σεπτέμβριος), η οποία ωστόσο φέτος παρατάθηκε επικίνδυνα.

