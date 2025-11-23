Αλβανία: Μία νεκρή και εκατοντάδες εκτοπισμένοι από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών

Πάνω από 15.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης κάτω από το νερό και δεκάδες γέφυρες κατεστραμμένες

23 Νοέ. 2025 9:50
Pelop News

Τραγικός απολογισμός από τις σφοδρές πλημμύρες που πλήττουν την Αλβανία από την Πέμπτη: μία 75χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Ντεβόλ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά φουσκωμένου ρέματος. Το πτώμα της εντοπίστηκε το Σάββατο μετά από πολύωρες έρευνες των αρχών.

Από την Πέμπτη τουλάχιστον 200 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, ενώ δεκάδες κατοικίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πίρο Βέγκου, πάνω από 15.000 στρέμματα αγροτικής γης έχουν καλυφθεί πλήρως από νερό στο νότιο τμήμα της χώρας.

Περίπου είκοσι γέφυρες υπέστησαν σοβαρές βλάβες ή καταστράφηκαν ολοσχερώς και θα χρειαστεί να ξαναχτιστούν από την αρχή. Ο στρατός έχει αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για τη διάσωση εγκλωβισμένων, την απομάκρυνση κατοίκων, την ενίσχυση αναχωμάτων και τη διανομή τροφίμων.

Εκατοντάδες νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το Σάββατο, καθώς κατολισθήσεις παρέσυραν στύλους του δικτύου διανομής. Πολλοί δρόμοι είτε έχουν βυθιστεί στα νερά είτε έχουν κοπεί στα δύο από καταπτώσεις.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της Αλβανίας.

