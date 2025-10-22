Τραγωδία Χαλκιδική: Αναβολή για το 2026 της δίκης της πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας

Αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο του 2026 η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας, Αναστασίας Χαλκιά, και άλλων επτά προσώπων, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί σήμερα στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Η δίκη αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος που συνδέεται με τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.

Χαλκιδική: Στο εδώλιο σήμερα η έκπτωτη Δήμαρχος Κασσάνδρας για το μοιραίο «Crazy Dance»

Η αναβολή αποφασίστηκε λόγω κολλήματος συνηγόρου υπεράσπισης και ενός εκ των κατηγορουμένων, προκαλώντας την άμεση και οργισμένη αντίδραση του Γιώργου Καμπαϊλή, πατέρα του αδικοχαμένου νεαρού, ο οποίος ήταν παρών στο ακροατήριο.

Η αντίδραση του πατέρα του θύματος

Μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση για την αναβολή της υπόθεσης κατά ένα έτος, ο πατέρας του 19χρονου απευθύνθηκε στην έδρα, εκφράζοντας την αγανάκτησή του:

«Μετά από ένα χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω. Για αυτό δεν εμφανίστηκε κανείς. Δικηγόροι είναι αυτοί που πήραν τις αναβολές κυρία πρόεδρε και μας κοροϊδεύουν καθημερινά. Είμαι ο πατέρας. Αυτή είναι η ιστορία. Θα έπρεπε να σκεφτούν ότι τα δικά τους παιδιά είναι σπίτι».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε στον κ. Καμπαϊλή με συμπόνια, τονίζοντας ωστόσο τη νομιμότητα της διαδικασίας: «Σεβόμαστε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν δικαιώματα σύμφωνα με το νόμο κύριε Καμπαϊλή. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τον πόνο σας. Και εμείς παιδιά έχουμε και ξέρουμε τον πόνο. Σας συμπονούμε».

Οι κατηγορούμενοι

Μαζί με την έκπτωτη δήμαρχο, παραπέμπονται να δικαστούν για παράβαση καθήκοντος:

Δύο πρώην αντιδήμαρχοι.

Δύο δημοτικοί υπάλληλοι (μεταξύ τους ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών).

Δύο μηχανολόγοι μηχανικοί.

Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Η δίκη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, που αφορά τον ιδιοκτήτη και άλλα τρία πρόσωπα, έχει προσδιοριστεί να γίνει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών τον επόμενο μήνα.

