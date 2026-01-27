Τραγωδία, νεκρό βρέφος τριών μηνών

Ανείπωτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με ένα βρέφος τριών μηνών να αφήνει την τελευταία του πνοή.

«Από αυτόν που γλίτωσε έμαθα ότι ήταν ο γιος μου είναι μέσα σε αυτούς που κατέληξαν», πατέρας ζει ώρες αγωνίας για το δυστύχημα στη Ρουμανία

Το αγοράκι μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης από τους γονείς του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό από τους γονείς του, οι οποίοι είναι Ρομά στο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, περίπου στις 10 το πρωί.

Οι γιατροί προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρουν, ωστόσο το βρέφος κατέληξε.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

