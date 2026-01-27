Τραγωδία, νεκρό βρέφος τριών μηνών

Μεταφέρθηκε από τους γονείς του Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

27 Ιαν. 2026 19:33
Pelop News

Ανείπωτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με ένα βρέφος τριών μηνών να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης από τους γονείς του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό από τους γονείς του, οι οποίοι είναι Ρομά στο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, περίπου στις 10 το πρωί.

Οι γιατροί προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρουν, ωστόσο το βρέφος κατέληξε.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

