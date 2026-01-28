Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο

Ένας από τους επιζώντες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, περιέγραψε σε Έλληνα γιατρό ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι του βαν, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Ρουμανία: Τα πρώτα λόγια διασωθέντος του δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη διαδρομή ΒΙΝΤΕΟ

Όπως ανέφερε ο γιατρός Δημήτρης Κουκούλας, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες για να συνδράμει στη μετάφραση και την επικοινωνία με το ιατρικό προσωπικό, ο επιζών ανέφερε πως ενεργοποιήθηκε το σύστημα υποβοήθησης lane assistance, το οποίο εμπόδισε τον οδηγό να επαναφέρει την πορεία του οχήματος. Το περιστατικό συνέβη σε δευτερόλεπτα, όπως περιέγραψε ο ίδιος, ο οποίος δεν βρίσκεται σε καταστολή και έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον.

Στο δυστύχημα, που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο E70 στην κομητεία Τίμις, ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το βαν με 10 επιβαίνοντες, ένα φορτηγό και δύο ΙΧ. Το βαν, που κατευθυνόταν από την Ελλάδα προς τη Γαλλία για το παιχνίδι ΠΑΟΚ – Λυών, προσπέρασε άλλο όχημα και, όταν προσπάθησε να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και στη συνέχεια με φορτηγό αντίθετης κατεύθυνσης.

Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται στην Κομητεία Τιμισοάρα, ένας με πολλαπλά κατάγματα αυχενικής μοίρας, πλευρών και κλείδας, ένας με κατάγματα αυχένα και τραύμα στο κεφάλι και ο τρίτος σε νευρολογική παρακολούθηση, όρθιος και συνεργάσιμος. Η κατάσταση των τραυματιών κρίνεται σταθερή.

Συγκινητικές είναι οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας, όπου φίλοι του ΠΑΟΚ κάλυψαν τα συντρίμμια με μπλούζες και κασκόλ της ομάδας. Περίπου 200 οπαδοί ταξίδεψαν στην Τιμισοάρα για να στηρίξουν τους τραυματίες, ενώ άλλοι βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος.

Οι επτά νεκροί προέρχονταν από Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη, ενώ οι τρεις τραυματίες από Αλεξάνδρεια και Κατερίνη. Το βαν με τους επιβάτες ήταν μέρος οργανωμένης ομάδας οπαδών που κατευθύνονταν στη Γαλλία για τον αγώνα της Πέμπτης στο Europa League.

