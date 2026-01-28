Ρουμανία: Τα πρώτα λόγια διασωθέντος του δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη διαδρομή ΒΙΝΤΕΟ

Ακαριαίος θάνατος για έξι οπαδούς του ΠΑΟΚ σε αυτοκινητόδρομο, στη Ρουμανία.

28 Ιαν. 2026 8:58
Pelop News

«Πάγωσε» τη χώρα η  τραγική είδηση θανάτου επτά Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία την Τρίτη 27/01/2026, ταξιδεύοντας με βαν προς τη Λυών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας με την Λυων, σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

Ρουμανία: Τα σενάρια που εξετάζονται για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο Μάριος, διασωθείς του πολύνεκρου τροχαίου, κατάφερε – φανερά σοκαρισμένος – να πει τις πρώτες κουβέντες του στην κάμερα του Mega.


Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης, στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες. Κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το όχημα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το βαν να διαλυθεί.

Έξι επιβάτες σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Τρεις φίλαθλοι τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι δύο φέρουν κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, ενώ ο τρίτος φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με τους άλλους δύο.

Στη Ρουμανία μετέβησαν εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σημειώνοντας πως «όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα». «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Νομίζω είναι συγκλονισμένοι, όχι μόνο εμείς που είχαμε και μία πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με τα παιδιά. Νομίζω όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα. Έχουν γίνει οι απαραίτητες επικοινωνίες με τις οικογένειες», είπε ο Μάριος Τσάκας, μέλος ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ για τα μηνύματα συμπαράστασης από τις άλλες ομάδες είπε πως «είναι συγκινητικό μεν, αυτονόητο για μένα δε, γιατί σε μια τέτοια τραγωδία προφανώς δεν έχει χρώματα και μακάρι να μη συμβεί σε οπαδούς καμιάς ομάδας ποτέ ξανά».

Η κατάσταση των τραυματιών

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκη επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από τη διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική, αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία, όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία. Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος, αλλά βρίσκεται υπό τεχνικό κώμα. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.

«Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί. Όταν αυτό θα συμβεί, θα κινήσουμε τη διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης. Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους, αλλά δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Γιατί οι οπαδοί επέλεξαν τη διαδρομή μέσω Ρουμανίας

Η συγκεκριμένη διαδρομή —μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας— αποτελεί εδώ και χρόνια συνήθη επιλογή για τις οδικές ευρωπαϊκές μετακινήσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς πρόκειται για χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιτρέπει την αποφυγή πολύωρων αναμονών στα σύνορα κρατών εκτός ΕΕ, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Βοσνία.

