Ρουμανία: Τα σενάρια που εξετάζονται για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Άουρ, μιλώντας στο Digi 24, προσπάθησε να ρίξει φως στις πιθανές αιτίες του δυστυχήματος με τους επτά νεκρούς ελληνες φιλάθλους το ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία την Τρίτη 27/01/2026.

«Έκανε υπερβολικούς και επικίνδυνους ελιγμούς πριν τη σύγκρουση», αυτόπτης μάρτυρας για την τραγωδία στη Ρουμανία

Όπως εξήγησε, όλα δείχνουν πως ο οδηγός του μίνι λεωφορείου, που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, γεγονός που οδήγησε στη σύγκρουση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο οδηγός ενδέχεται να ευθύνεται για το δυστύχημα, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα σαφές τι ακριβώς συνέβη μέσα στο όχημα.

Τραγωδία χωρίς τέλος: Και άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ νεκρός! Δεν άντεξε η καρδιά του τον χαμό φίλου του στη Ρουμανία

Ο Τίτι Άουρ περιέγραψε τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την τραγική έκβαση. «Κάτι συνέβη μέσα στο μίνι λεωφορείο. Μια πιθανότητα θα ήταν να ένιωσε ναυτία ή να ήταν αφηρημένος, κάτι που είναι συχνό για επαγγελματίες οδηγούς. Μια έντονη απόσπαση της προσοχής, σε τέτοιο βαθμό που δεν πρόσεξε ότι το αυτοκίνητο είχε σταματήσει προς τα αριστερά. Είτε μπήκε σε μια συζήτηση, είτε σε έναν καβγά, είτε κοίταξε το τηλέφωνό του. Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος ειδικός.

Παράλληλα, ο Άουρ υπογράμμισε πως ο οδηγός του φορτηγού δεν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι για να αποτρέψει τη σύγκρουση. «Ο οδηγός του φορτηγού δεν είχε χρόνο να κάνει τίποτα… από τη δική μου οπτική γωνία δεν θα μπορούσε να την είχε αποφύγει. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ένοχος», τόνισε, επισημαίνοντας πως όλα συνέβησαν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και χωρίς δυνατότητα αντίδρασης.

Άμορφη μάζα το mini bus

Τα συνεργεία διάσωσης και τα ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως μετά το φρικτό τροχαίο, στο σημείο, ενώ η εθνική οδός παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες. Η εικόνα του βαν μεταμορφωμένου σε άμορφη μάζα συγκλόνισε τις ρουμανικές Αρχές και τα σωστικά συνεργεία, που μίλησαν για μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών.

Η είδηση της τραγωδίας προκάλεσε βαθιά θλίψη στη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη και την Αλεξάνδρεια, απ’ όπου κατάγονταν τα θύματα. Μάλιστα, ένα από τα θύματα της τραγωδίας, είχε έρθει από το Βέλγιο προκειμένου να βρεθεί στον αγώνα. Στον σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Αλεξάνδρεια, ο χρόνος έχει πραγματικά παγώσει. Με δάκρυα στα μάτια, φίλοι της ομάδας, βρέθηκαν έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Το δρομολόγιο που θα έκαναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Το βαν στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί εκτελούσε το δρομολόγιο μέσα από χώρες που βρίσκονται εντός ζώνης Σένγκεν, ώστε να αποφευχθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η διαδρομή αυτή αποδείχθηκε μοιραία για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για το ματς της ομάδας τους με τη Λυών, καθώς η σύγκρουση με φορτηγό είχε τραγική κατάληξη.

