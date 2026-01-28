Ρουμανία: Τα σενάρια που εξετάζονται για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Τα πιθανά σενάρια για τη μοιραία σύγκρουση του βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με το φορτηγό, στη Ρουμανία

Ρουμανία: Τα σενάρια που εξετάζονται για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
28 Ιαν. 2026 7:12
Pelop News

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Άουρ, μιλώντας στο Digi 24, προσπάθησε να ρίξει φως στις πιθανές αιτίες του δυστυχήματος με τους επτά νεκρούς ελληνες φιλάθλους το ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία την Τρίτη 27/01/2026.

«Έκανε υπερβολικούς και επικίνδυνους ελιγμούς πριν τη σύγκρουση», αυτόπτης μάρτυρας για την τραγωδία στη Ρουμανία

Όπως εξήγησε, όλα δείχνουν πως ο οδηγός του μίνι λεωφορείου, που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, γεγονός που οδήγησε στη σύγκρουση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο οδηγός ενδέχεται να ευθύνεται για το δυστύχημα, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα σαφές τι ακριβώς συνέβη μέσα στο όχημα.

Τραγωδία χωρίς τέλος: Και άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ νεκρός! Δεν άντεξε η καρδιά του τον χαμό φίλου του στη Ρουμανία

Ο Τίτι Άουρ περιέγραψε τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την τραγική έκβαση. «Κάτι συνέβη μέσα στο μίνι λεωφορείο. Μια πιθανότητα θα ήταν να ένιωσε ναυτία ή να ήταν αφηρημένος, κάτι που είναι συχνό για επαγγελματίες οδηγούς. Μια έντονη απόσπαση της προσοχής, σε τέτοιο βαθμό που δεν πρόσεξε ότι το αυτοκίνητο είχε σταματήσει προς τα αριστερά. Είτε μπήκε σε μια συζήτηση, είτε σε έναν καβγά, είτε κοίταξε το τηλέφωνό του. Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος ειδικός.

Παράλληλα, ο Άουρ υπογράμμισε πως ο οδηγός του φορτηγού δεν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι για να αποτρέψει τη σύγκρουση. «Ο οδηγός του φορτηγού δεν είχε χρόνο να κάνει τίποτα… από τη δική μου οπτική γωνία δεν θα μπορούσε να την είχε αποφύγει. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ένοχος», τόνισε, επισημαίνοντας πως όλα συνέβησαν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και χωρίς δυνατότητα αντίδρασης.

Άμορφη μάζα το mini bus

Τα συνεργεία διάσωσης και τα ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως μετά το φρικτό τροχαίο, στο σημείο, ενώ η εθνική οδός παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες. Η εικόνα του βαν μεταμορφωμένου σε άμορφη μάζα συγκλόνισε τις ρουμανικές Αρχές και τα σωστικά συνεργεία, που μίλησαν για μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών.

Η είδηση της τραγωδίας προκάλεσε βαθιά θλίψη στη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη και την Αλεξάνδρεια, απ’ όπου κατάγονταν τα θύματα. Μάλιστα, ένα από τα θύματα της τραγωδίας, είχε έρθει από το Βέλγιο προκειμένου να βρεθεί στον αγώνα. Στον σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Αλεξάνδρεια, ο χρόνος έχει πραγματικά παγώσει. Με δάκρυα στα μάτια, φίλοι της ομάδας, βρέθηκαν έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Το δρομολόγιο που θα έκαναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Το βαν στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί εκτελούσε το δρομολόγιο μέσα από χώρες που βρίσκονται εντός ζώνης Σένγκεν, ώστε να αποφευχθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η διαδρομή αυτή αποδείχθηκε μοιραία για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για το ματς της ομάδας τους με τη Λυών, καθώς η σύγκρουση με φορτηγό είχε τραγική κατάληξη.

Ρουμανία: Τα σενάρια που εξετάζονται για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:48 Έρχονται μέτρα ελάφρυνσης 1,5 δις για επιχειρήσεις
11:47 Φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη “Βιολάντα”: Διάτρηση στον αγωγό προπανίου – Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες
11:47 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το σημερινό (28/1) πρόγραμμα των αγώνων
11:40 Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά
11:33 Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
11:32 Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι
11:28 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ
11:24 Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος
11:20 Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο
11:19 Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
11:17 Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
11:16 Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»
11:11 Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
11:11 Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
11:10 Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media
11:09 Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου
11:00 Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
11:00 Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ
10:59 Η Φυγή: Πόσο σκοτάδι αντέχει ένας πατέρας;
10:57 Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ