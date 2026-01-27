«Έκανε υπερβολικούς και επικίνδυνους ελιγμούς πριν τη σύγκρουση», αυτόπτης μάρτυρας για την τραγωδία στη Ρουμανία

Στη Ρουμανία στην εθνική οδό κοντά στην πόλη Τιμισοάρα, εκεί όπου το τροχαίο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ και άλλοι τρεις είσαι σοβαρά τραυματίες, ένας αυτόπτης μάρτυρας έδωσε τη δική του εικόνα στο ρουμάνικο ειδησεογραφικό Μέσο «Libertatea».

Τραγωδία στη Ρουμανία: Το μοιραίο λάθος, τί πραγματικά συνέβη στο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ; ΒΙΝΤΕΟ

Κι ενώ μέσω του βίντεο με την μετωπική σύγκρουση του βαν με το φορτηγό, βγαίνουν τα πρώτα συμπεράσματα και η αστυνομία ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα με ποινικές ευθύνες, ο Ρουμάνος οδηγός, ο οποίος κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, έδωσε τη δική του οπτική για το μοιραίο συμβάν.

«Ο οδηγός του βαν έκανε υπερβολικούς και επικίνδυνους ελιγμούς πριν τη σύγκρουση», δήλωσε αρχικά, για να εξηγήσει στη συνέχεια πως «προσπάθησε να προσπεράσει μία σειρά από αυτοκίνητα. Τη στιγμή που πέρασε ένα βυτιοφόρο, ένα κόκκινο φορτηγό ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Τότε ήταν που συνειδητοποίησε ότι δεν είχε χρόνο να ολοκληρώσει έναν ακόμα ελιγμό, προσπάθησε να επιστρέψει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε με το όχημα που προσπάθησε να προσπεράσει. Έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω στο φορτηγό και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε».

Ο μάρτυρας κατέστησε σαφές πως «δεν είχε καμία πιθανότητα, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό που έκανε», ενώ σημείωσε πως «μετά την πρόσκρουση είδα μόνο έναν άνδρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν στο δρόμο και στο χωράφι. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση.

