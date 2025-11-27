Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός

«Όταν τον έφεραν σε εμένα δεν είχε τις αισθήσεις του», αναφέρει στο newsit.gr ο φαρμακοποιός που προσπάθησε να σώσει τον 50χρονο κυνηγό, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τσίμπημα μέλισσας στα Γαβράκια Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος άνδρας υπέστη αλλεργικό σοκ. Όλα συνέβησαν το πρωί της 26ης Νοεμβρίου, όταν ο 50χρονος και η παρέα του είχαν βγει για κυνήγι. Αφού τσιμπήθηκε από μέλισσα, άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία και κατευθύνθηκε προς το φαρμακείο στο χωριό Εκκάρες για βοήθεια.

Ωστόσο, δεν πρόλαβε να φτάσει.

Όπως αναφέρει φίλος του 50χρονου και κάτοικος της περιοχής: «Δεν πρόλαβε να πάει στο φαρμακείο γιατί είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο στο δρόμο. Τότε τον βοήθησε ένας φίλος του που τον ακολουθούσε με το δικό του αυτοκίνητο και τον μετέφερε στο φαρμακείο. Πρέπει να έπαθε αλλεργικό σοκ από το τσίμπημα και να του έκλεισε ο λαιμός, να μην μπορούσε να πάρει αναπνοή. Τον ήξερα, πηγαίναμε πολλές φορές και μαζί για κυνήγι».

Ο φαρμακοποιός που παρείχε τις πρώτες βοήθειες περιγράφει τη δραματική σκηνή που εκτυλίχθηκε μέσα στο φαρμακείο:

«Έγινε ατύχημα στον δρόμο. Τον ακολουθούσε κάποιος από πίσω με το δικό του αυτοκίνητο και, με το που είδε ότι το αμάξι του 50χρονου τούμπαρε, προσπάθησε να τον απεγκλωβίσει. Χρειάστηκε περίπου 30 λεπτά μέχρι να τα καταφέρει και να τον φέρει σε εμένα. Ο άνδρας δεν είχε σφυγμό. Προσπάθησα να του δώσω τις πρώτες βοήθειες. Μετά από 10-15 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο από τον Δομοκό με δύο αστυνομικούς και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με απινιδωτή, αλλά δεν τα κατάφεραν».

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου σημειώνει πως ακόμη και ο φίλος που τον μετέφερε ήταν σε πανικό:

«Ο άνθρωπος πιθανόν έπαθε αλλεργικό σοκ. Δεν σηκωνόταν ο θώρακας του, δεν αντιδρούσε, έβγαζε σάλια από το στόμα. Μάλιστα, ο φίλος του που τον έφερε και τον έβγαλε από το αυτοκίνητο ήταν σε σοκ, δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει. Ήταν πολλά ατυχή περιστατικά στη σειρά. Όταν δεν αισθανόμαστε καλά πρέπει να ζητάμε βοήθεια από κάποιον που έχει τις αισθήσεις του· δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει μόνος του. Θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι χειρότερο και να είχαμε και άλλα θύματα».

Η είδηση έχει βυθίσει στη θλίψη την τοπική κοινωνία, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού έχει διατάξει νεκροψία–νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



