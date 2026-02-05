Τραγωδία στη Χίο: Τι είπε ο Πλεύρης για τις κάμερες του Λιμενικού και τις αντιδράσεις μετά το ναυάγιο

Απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα της χρήσης καμερών από το Λιμενικό Σώμα έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους.

Όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν κάμερες συνεχούς καταγραφής αντίστοιχες με εκείνες της ΕΛ.ΑΣ., εξηγώντας ότι πρόκειται για επιχειρησιακά μέσα που χρησιμοποιούνται κυρίως νυχτερινές ώρες για εντοπισμό στόχων σε απόσταση και ενεργοποιούνται όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι επιχειρησιακοί λόγοι. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κρίθηκε απαραίτητη η χρήση τους, καθώς το ταχύπλοο σκάφος βρισκόταν ήδη σε άμεση οπτική επαφή.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπάρχει κανονισμός που να προβλέπει 24ωρη καταγραφή επιχειρήσεων του Λιμενικού, καλώντας όσους υποστηρίζουν το αντίθετο να το τεκμηριώσουν.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Θάνος Πλεύρης σχολίασε και τις πολιτικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά το ναυάγιο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση. Έφερε ως παράδειγμα περιστατικό στη Γαύδο πριν από λίγους μήνες, όπου — όπως σημείωσε — τρεις μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε συμβάν με εμπλοκή σκάφους της Frontex, χωρίς τότε να υπάρξουν ανάλογες αμφισβητήσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι διακινητές αποτελούν, όπως είπε, τους βασικούς υπεύθυνους για τέτοιες τραγωδίες, επισημαίνοντας ότι το Λιμενικό διασώζει καθημερινά ανθρώπους στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης. Αναφέρθηκε επίσης σε δηλώσεις που έγιναν στη Βουλή, λέγοντας ότι ορισμένοι πολιτικοί, κατά την άποψή του, στοχοποιούν αδικαιολόγητα τα στελέχη του Λιμενικού.

