Τραγωδία στη Νιγηρία: Ποδοπατήθηκαν τουλάχιστον 32 παιδιά σε σχολική γιορτή

Σχολική γιορτή κατέληξε σε τραγωδία σε πόλη της Νιγηρίας, καθώς για αδιευκρίνιστους λόγους ποδοπατήθηκε πλήθος παιδιών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες που γίνονται στο σχολείο, με τους διοργανωτές να είναι υπό κράτηση.

Το δυστύχημα συνέβη στην πόλη Ιμπαντάν στη νοτιοδυτική Νιγηρία τουλάχιστον 32 παιδιά πέθαναν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου TVC News.

At least 30 children have reportedly died from a stampede at a children’s fun fair in Ibadan. The unfortunate event that happened at the Islamic High School….

