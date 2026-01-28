Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Ελεύθεροι οι τρεις μέχρι να συμπληρωθεί η δικογραφία

Έπειτα από τέσσερις ώρες ενώπιον του εισαγγελέα τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί για την έκρηξη στο εργοστάσιο αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα η οποία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή πραγματογνωμοσύνες από όλες τις πλευρές.

Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» – Πυροσβεστική: Πολύμηνη διαρροή προπανίου

Στον ιδιοκτήτη, στον τεχνικό ασφαλείας και στον υπεύθυνο βάρδιας της «Βιολάντα» ασκήθηκαν πλημμελληματικές διώξεις, ωστόσο η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προκαταρκτικής εξέτασης. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη. Στη δικογραφία αναμένεται να συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας.

Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά και να καταλογίσει ευθύνες για την πολύνεκρη τραγωδία που συγκλόνισε την περιοχή.

